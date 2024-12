P. Žiga odmieta kritiku chaosu v NRSR, dôvod na predčasné voľby nevidí

Bratislava 22. decembra (TASR) - Podpredseda Národnej rady (NR) SR poverený jej riadením Peter Žiga (Hlas-SD) odmieta kritiku, že by v parlamente vládol chaos. Nevidí ani priestor na predčasné voľby. Nevylúčil čiastkové zmeny vo vláde, odmietol však jej rekonštrukciu. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V Politike. Predseda KDH Milan Majerský odkázal, že hnutie nepodporí vládu, ak by stratila väčšinu v parlamente. Argumentuje "hanebnou novelou trestných kódexov".



"Nesnažte sa tu vytvoriť dojem, že v parlamente je chaos," skonštatoval Žiga s tým, že 97 percent vládnych zákonov prešlo a tie, na ktorých ešte nie je zhoda, boli presunuté na ďalšiu schôdzu. Hovorí, že politika má svoje "nuansy a zákutia" a je o komunikácii, rokovaniach a debatách.



Priestor na predčasné parlamentné voľby nevidí, lebo v NR SR sa nenájde 90 poslancov, ktorí by to schválili. Ubezpečuje, že vládna 76-ka bude v parlamente fungovať. Vidí priestor na nastavenie fungovania i vzťahov, hovorí, že ide čas Vianoc a január, keď "hlavy vychladnú a upokoja sa". Nemyslí si, že by vládna koalícia mala v súčasnosti alternatívu. Nevylučuje zároveň, že by sa v budúcnosti mohli zmeniť niektorí ministri, veľkú rekonštrukciu vlády však nečaká.



Majerský odmietol podporu vlády, ak by tá stratila v parlamente väčšinu. "Nebudeme podporovať vládu, ktorá spustila takú hanebnú novelu trestných kódexov," odkázal. Nepozdáva sa mu, že stále nie je napríklad obsadený post predsedu či podpredsedu parlamentu. Hovorí, že je sklamaný z toho, ako to funguje a ako každý každého vydiera. Po roku vládnutia koalície spomína chaos, spomína aj odkladanie nepohodlných zákonov. "Keď nevládzete, dovládnite," poznamenal Majerský.



Žiga takisto pripustil, že nie je vylúčené v rámci ďalšej konsolidácie zvyšovanie dane z hazardu. Práve na takýto zdroj poukázal Majerský, kde by mohla vláda zobrať financie na zvyšovanie platov učiteľov. K téme štrajkovej pohotovosti sa zatiaľ vyjadriť nechce, počkať si chce na požiadavky učiteľov, aké budú rokovania s ministrom. Majerský pripomenul, že chýba množstvo učiteľov, ktorí nie sú motivovaní zostať v školstve. Peniaze na školstvo by podľa neho boli napríklad aj vtedy, keby nevzniklo ministerstvo športu a cestovného ruchu. Jeho zriadenie nemá podľa neho opodstatnenie, tieto oblasti sa dali podporovať aj inak. Žiga, naopak, vznik rezortu obhajuje, hovorí okrem iného o efektívnejšej a priamejšej podpore.



Žiga taktiež obhajuje zahraničnú politiku Slovenska na štyri svetové strany, pripomína zároveň ukotvenie SR v NATO a EÚ, ktorá však je a bude v silnej recesii. Problém s plynom túto zimu pre Slovensko nevidí, treba však riešiť nasledujúce roky. Na margo zahraničnej politiky Majerský podotkol, že za toto 17. novembra 1989 nebojovali. Hovorí o červených čiarach. V súvislosti s plynom pripomenul, že treba myslieť na diverzifikáciu.