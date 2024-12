P. Žiga: Udalosťami roka boli voľby prezidenta, atentát a konsolidácia

Bratislava 31. decembra (TASR) - Za najdôležitejšie udalosti, ktoré sa udiali na Slovensku v uplynulom roku, považuje podpredseda Národnej rady (NR) SR poverený jej riadením Peter Žiga (Hlas-SD) atentát na premiéra Roberta Fica (Smer-SD), zvolenie Petra Pellegriniho za prezidenta SR a schválenie konsolidačného balíčka. Uviedol to v rozhovore pre TASR.



Žiga pripomenul, že prezidentské voľby na jar priniesli víťazstvo politického prezidenta. "Vyhral Peter Pellegrini a stal sa po desiatich rokoch, po období prezidenta Andreja Kisku a prezidentky Zuzany Čaputovej znova politickým prezidentom," povedal pre TASR. Kisku a Čaputovú považuje za prezidentov, ktorých vygenerovala skôr občianska ako politická spoločnosť. "Prezident Pellegrini bude teraz vnímať politiku z prezidentského paláca ako politický prezident. Má dostatočné skúsenosti, je viac ako 20 rokov v politike, čiže aj vplyv prezidentského paláca na politické dianie v rámci slovenskej politiky bude úplne iný, ako to bolo u predchádzajúcich dvoch prezidentov. A bude to dobrý prezident," doplnil Žiga. Je to podľa neho udalosť, ktorá ovplyvní Slovensko aj na ďalšie roky, pretože predpokladá, že Pellegrini bude chcieť po piatich rokoch obhájiť mandát.



"Najväčšou politickou vecou, ktorá sa stala v roku 2024, bol atentát na premiéra," skonštatoval podpredseda NR SR s tým, že šlo o bezprecedentnú udalosť, ktorá sa nikdy nemala stať. "Osobné animozity niektorých frustrovaných ľudí prešli k tomu, že použili násilie na tretieho najvyššieho ústavného činiteľa na Slovensku, a to významným spôsobom ovplyvnilo politické dianie na Slovensku," vyhlásil.



Schválenie konsolidačného balíčka a štátneho rozpočtu na rok 2025 je podľa Žigu ďalšou zásadnou vecou. Tvrdí, že ide o reakciu na predchádzajúce tri roky vlád Igora Matoviča, Eduarda Hegera a Ľudovíta Ódora. "Určite nie je veľmi pozitívne zvyšovať dane, nie je pozitívne škrtiť výdavky. Musíte sa s tým nejakým spôsobom vyrovnať," poznamenal. Súčasná vláda však podľa neho prijala aj opatrenia, ktorými by zmiernila vplyv konsolidácie, napríklad dopad zvyšovania DPH.