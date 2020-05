P. Žiga: V Smere-SD možno budeme musieť hovoriť o zmene lídra

Bratislava 31. mája (TASR) – Ak má v budúcnosti mať Smer-SD voličský i koaličný potenciál, budeme musieť hovoriť o tom, či by strana nemala zmeniť lídra. V nedeľnej diskusnej relácii V politike na TA3 to vyhlásil poslanec Národnej rady SR a podpredseda Smeru-SD Peter Žiga.



Už dlhšie sa podľa jeho slov v strane diskutuje, ako by sa mala robiť politika a kam by mal Smer-SD smerovať. Obdobie pred februárovými parlamentnými voľbami podľa Žigu nebolo vhodným na to, aby sa riešili názorové a iné otázky v rámci strany. "Sústredili sme sa na dobrý výsledok v parlamentných voľbách a tri mesiace po voľbách sa vraciame k vnútrostraníckej diskusii," skonštatoval poslanec.



Vo vyspelých krajinách je podľa Žigu štandardom, že sa vedenie politickej strany vzdá svojich funkcií po prehratých voľbách. Na mieste je podľa neho preto aj diskusia, či zmeniť lídra Smeru-SD a ak áno, kto by ním mal byť. Ako podotkol, podpredseda Smeru-SD Peter Pellegrini ako volebný líder strany preukázal svoj potenciál a osvedčil sa aj ako predseda vlády. "Zvolá sa snem a tam sa bude rozhodovať," poznamenal Žiga.



V strane budú diskutovať aj o tom, aby bol snem skôr než tradične v decembri. Žiga sa prikláňa aj k tomu, aby bol skôr než v septembri, keďže epidemiologická situácia na Slovensku je v prípade nového koronavírusu momentálne priaznivá. Odmieta, že by on či ďalší vrcholní predstavitelia strany boli "slniečkari". Argumentuje tým, že v Smere-SD sú už 20 rokov a naďalej sa riadia sociálno-demokratickými hodnotami.



Predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina) v relácii uviedol, že je slušné nevyjadrovať sa a nezasahovať do vnútorných záležitostí akejkoľvek strany. Poznamenal však, že bude jedno, či bude lídrom Smeru-SD Robert Fico alebo Peter Pellegrini. "Muselo by sa zmeniť pozadie Smeru, tí akcionári. Ak sa to nezmení, je to úplne jedno," vyhlásil.