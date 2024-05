P. Žiga: Život v mieri je životným a národnoštátnym záujmom Slovenska

Bratislava 8. mája (TASR) - Život v mieri je životným a národnoštátnym záujmom Slovenska. Mier nie je samozrejmosťou ani frázou. Skonštatoval to podpredseda Národnej rady (NR) SR Peter Žiga (Hlas-SD), ktorý je poverený vedením parlamentu. Pri príležitosti sviatku konca druhej svetovej vojny v Európe zdôraznil povinnosť vzdať česť hrdinom, ktorí za víťazstvo položili životy.



Deň víťazstva nad fašizmom si treba podľa Žigu pripomínať, aby sme neodpustili opakovanie príčin vojny. "Keď ekonomickú krízu a hospodársky rozvrat využili na príchod k moci militaristickí populisti, z ktorých sa neskôr stali vojnoví zločinci," povedal podpredseda NR SR v príhovore na bratislavskom Slavíne.



Žiga sa poďakoval všetkým, ktorí sa o mier zaslúžili. Pripomenul, že za našimi východnými hranicami opäť "horí požiar vojny" v zrejme v najväčšom konflikte od druhej svetovej vojny. "V priamom prenose vidíme, čo prináša vojna a mali by sme využiť všetko, aby sme ukončili násilie a utrpenie ľudí. Mali by sme využiť všetky prostriedky vrátane rokovania a mierových iniciatív," zdôraznil.