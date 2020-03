Minister Krajčí potvrdil prvé úmrtie v dôsledku COVID-19

Bratislava 31. marca (TASR) - Pacient, pozitívne testovaný na nový koronavírus, ktorý bol prepustený z pľúcneho oddelenia bojnickej nemocnice a v domácom prostredí skolaboval, zomrel na obojstranný zápal pľúc. Po utorkovom rokovaní vlády to v súvislosti s výsledkami pitvy zosnulého uviedol minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽaNO).



"Pacient skonal na kardiorespiračné zlyhanie, patológ ešte skúma etiológia zápalu pľúc, no vieme, že pacient bol pozitívne testovaný. Je preto veľmi zarážajúce, že bol prepustený z nemocnice," uviedol Krajčí. Slovensko bude mať podľa jeho slov s najväčšou pravdepodobnosťou prvé úmrtie na ochorenie COVID-19.



Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou začal podľa jeho slov ex offo konanie voči poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. "Podľa všetkého išlo o zlú diagnostiku a individuálne zlyhanie, no to sa musí ešte prešetriť," povedal minister.







Zosnulý 60-ročný muž bol na pľúcnom oddelení Nemocnice s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach hospitalizovaný od 20. marca a v pondelok (30. 3.) v domácej liečbe zomrel. Nemocnica potvrdila, že mužovi diagnostikovali COVID-19. Pľúcne oddelenie dočasne zatvorili. Námestník nemocnice Milan Henčel pre TASR uviedol, že cestovateľská a epidemiologická anamnéza, opakovane dopytovaná, bola zo strany pacienta negatívna. "Až na avízo jedného zamestnanca sme dostali podnet na testovanie, ktoré sa realizovalo v nedeľu (29. 3.) s pozitívnym výsledkom," uviedol Henčel.



Pacient bol podľa neho stabilizovaný a v pondelok (30. 3.) ho už preložili do domácej starostlivosti. "Vzhľadom na to, že tam bola pozitivita, tak sme kontaktovali Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza, ktorý nám odobril, že keď je pacient stabilizovaný, afebrilný, bez subjektívnych ťažkostí, môže byť prepustený do domácej karantény," doplnil.



Henčel ďalej potvrdil, že časť personálu oddelenia, ktorý prišiel do kontaktu s mužom s COVID-19, má negatívne výsledky testov na nový koronavírus.