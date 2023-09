Pacienti a zamestnanci UNB, NÚSCH a NOÚ môžu voliť priamo v nemocnici

Bratislava 27. septembra (TASR) - Zamestnanci aj pacienti hospitalizovaní v Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB), Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) a Národnom onkologickom ústave (NOÚ) budú môcť odovzdať hlas v sobotných (30. 9.) predčasných parlamentných voľbách priamo v nemocnici. Pre TASR to potvrdili hovorkyne zariadení.



"Pacientom, ale aj zamestnancom, ktorí budú 30. septembra v službe, bude umožnené voliť priamo do prenosnej volebnej urny," uviedla hovorkyňa UNB Eva Kliská. V prípade záujmu voliť je potrebné informovať personál oddelenia. "Podmienkou na účasť vo voľbách je hlasovací preukaz," upozornila.



Rovnako bude možné voliť aj v NÚSCH, ktorý podľa hovorkyne Sone Valášikovej aktuálne zisťuje záujem o hlasovanie na jednotlivých oddeleniach. "V prípade, ak viete, že v čase volieb budete hospitalizovaný v našej nemocnici alebo sa pre pracovné povinnosti nebudete môcť zúčastniť na voľbách vo svojom volebnom okrsku, požiadajte včas o hlasovací preukaz," pripomenula.



Záujem o voľby priamo v nemocnici v týchto dňoch preveruje aj NOÚ. "Priamo v NOÚ môžu voliť pacienti a službukonajúci zamestnanci s trvalým pobytom vo volebnom okrsku č. 28 mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ako aj voliči s trvalým pobytom v iných volebných okrskoch s vydaným hlasovacím preukazom," ozrejmila hovorkyňa ústavu Patrícia Kubicová.



Hlasovací preukaz na voľbu mimo trvalého bydliska je možné vybaviť osobne najneskôr do piatka (29. 9.). Treba oň požiadať obec, v ktorej má volič trvalý pobyt. Urobiť tak môže aj splnomocnená osoba. Hlasovať sa s ním dá kdekoľvek na Slovensku.