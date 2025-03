Pacienti by sa mohli zotavovať rýchlejšie, rezort zavádza program ERAS

Bratislava 26. marca (TASR) - Pacienti by sa po operáciách mohli zotavovať rýchlejšie a s menším rizikom komplikácií. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR zavádza program ERAS (Enhanced Recovery After Surgery), ktorého cieľom je skrátiť pobyt v nemocnici a znížiť počet opätovných prijatí. TASR o tom informoval komunikačný odbor ministerstva. Konkrétne kroky zavádzania programu začala riešiť odborná pracovná skupina.



"Zásadným cieľom programu je umožniť pacientom rýchlejšie zotavenie po operácii, čo znižuje chirurgické komplikácie a vedie tak k menšiemu počtu opätovných prijatí a ku kratšiemu pobytu v nemocnici," spresnil rezort. Došlo by tak podľa slov MZ k zlepšeniu výsledkov pacientov, k zníženiu nákladov a zvýšeniu efektivity zdravotnej starostlivosti.



Ako uviedol rezort, prípravou strategického plánu pre celonárodnú implementáciu programu, vrátane štandardných postupov a analýzy financovania, sa bude zaoberať odborná pracovná skupina zriadená MZ. Členmi skupiny sú okrem zástupcov MZ aj zástupcovia odborných lekárskych spoločností, misie zdravia a zdravotnej poisťovne. "Naším cieľom je, aby každý pacient dostal kvalitnú starostlivosť a mohol sa čo najskôr vrátiť domov a späť do bežného života," poznamenal minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD).



ERAS stojí podľa MZ na multidisciplinárnej tímovej spolupráci, v rámci ktorej môžu klinické tímy s využitím najaktuálnejších poznatkov efektívnejšie koordinovať svoje procesy starostlivosti. "Kľúčovou úlohou je aj aktívna participácia samotného pacienta. Všetko sa začína už v predoperačnom období kvalitnou prípravou, informovaním pacienta a snahou o zlepšenie jeho zdravotného stavu," špecifikovalo MZ.



Vďaka programu by sa mal pacient rýchlejšie zotaviť po operácii a samotná hospitalizácia skrátiť až o niekoľko dní. Malo by byť zároveň prítomných menej pooperačných komplikácií či vyššia dostupnosť operačných výkonov vďaka kratšej dobe hospitalizácie pacientov.