Pacienti chcú prístup k novým liekom, rezort deklaruje prípravu zmien

Bratislava 15. júla (TASR) - Pacientske organizácie kritizujú prístup Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR k diskusiám o podmienkach schvaľovania nových liekov na Slovensku. Vyčítajú mu, že napriek dvojmesačným rokovaniam a obdržaniu odborných pripomienok nepredstavilo žiadne konkrétne riešenia. Informovali o tom na utorkovej tlačovej konferencii pred budovou rezortu. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) sa následne s pacientmi a organizáciami stretol, vypočul si ich a ubezpečil, že pracuje na systémových zmenách.



„Vážime si diskusie, ktoré sme s rezortom viedli. Boli otvorené, ale zatiaľ nikam neviedli. A to je nebezpečné. Pacienti a pacientky s týmito diagnózami nemajú čas čakať. Potrebujeme činy, nie ďalšie výzvy na podnety,“ uviedla advokačná manažérka Platformy pomáhajúcich organizácií - nezabudnutí a zástupkyňa iniciatívy Moja liečba Simona Stískalová. Zdôraznila, že na Slovensku žije so zriedkavým ochorením vyše 300.000 ľudí. Len 16 percent z nich sa pritom podľa nej dostane k novým liekom, ktoré boli v Európskej únii schválené za posledných päť rokov.



Predsedníčka Slovenskej aliancie zriedkavých chorôb Tatiana Foltánová pripomenula, že od októbra 2024 vstúpili do úhradového systému len štyri nové lieky. Podotkla, že rezortu boli doručené pripomienky i vysvetlené argumenty, no ten zatiaľ nepredstavil žiadne konkrétne riešenie, ktoré by ich odzrkadlilo v legislatívnej praxi.



Šaško na stretnutí s pacientmi deklaroval, že téma liekovej politiky je jednou z jeho priorít. Zdôraznil, že ide o rozsiahle systémové zmeny, ktorým predchádza náročná diskusia, čo si vyžaduje čas. Pripomenul, že na ministerstve v tejto súvislosti pravidelne prebiehajú rokovania s pacientmi, lekármi, odborníkmi či poslancami Národnej rady SR. „Do konca júla mi má byť predstavený balík, k čomu sa dospelo,“ povedal s tým, že následne si vypočuje aj spätnú väzbu od pacientov. Avizoval, že všetky pripravované zmeny predstaví na jeseň. „Na najbližšom dohodnutom termíne 29. júla si povieme, kde sme, čo sa udeje v auguste, čo pôjde na schôdzu v septembri,“ povedal Šaško. Na margo kritiky, že organizácie nedostali zápisnice z rokovaní, uviedol, že o tom nevedel, no zabezpečí ich.



Generálna riaditeľka sekcie farmácie a liekovej politiky rezortu zdravotníctva Martina Vulganová zároveň priblížila, že ministerstvo všetky pripomienky „navnímava“ a v súvislosti s tým pripravuje novelu zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov i zriadenie fondu, ktorý má hradiť aj lieky na výnimku. Ubezpečila, že záujmom ministerstva je, aby sa pacienti dostali k najnovšej liečbe.