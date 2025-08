Pacienti môžu oceniť v ankete jedného lekára a jednu sestru

Bratislava 4. augusta (TASR) - Pacienti môžu od pondelka hlasovať v ankete Môj lekár a Moja sestra, ktorú každoročne organizuje Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP). Víťazi verejného hlasovania získajú špeciálne ocenenie verejnosti, ktoré si prevezmú počas slávnostného galavečera deviateho ročníka konferencie AOPP. TASR o tom informovali z asociácie.



„Ocenenia nie sú len poďakovaním, ale aj výzvou na zlepšenie podmienok v zdravotníctve, kde by mala byť ľudskosť, úcta a vzájomná dôvera základom každého kontaktu medzi pacientom a zdravotníkom,“ priblížila AOPP.



Na deviatej celoslovenskej pacientskej konferencii (14. - 15. 11.) bude ocenených desať lekárov, desať sestier a udelené aj jedno ocenenie in memoriam. „Ocenenie in memoriam každoročne symbolicky pripomína výnimočných zdravotníkov, ktorí už nie sú medzi nami, no ich práca a odkaz zostávajú v pamäti pacientov i kolegov. Tento rok bolo udelené Radoslavovi Greksákovi, ktorý bol výnimočnou osobnosťou slovenskej hematoonkologickej scény,“ priblížila asociácia.



Hlasovanie verejnosti potrvá do 31. októbra, pacienti môžu svoj hlas odovzdať jednému lekárovi a jednej sestre na webe AOPP.