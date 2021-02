Rezort zdravia: Pacienti majú dostupnú liečbu na ochorenie COVID-19

Bratislava 18. februára (TASR) - Pacienti na Slovensku majú dostupnú liečbu v súvislosti s ochorením COVID-19. Vo štvrtok to pre TASR uviedla hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová. Reagovala tak na tvrdenia Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP), ktorý ministerstvo vyzval, aby slovenským pacientom potrebné lieky zabezpečilo.



"Odborníci na ministerstve zdravotníctva situáciu nepretržite monitorujú a reagujú na odporúčania hlavných odborníkov," uviedla.



Priblížila, že ministerstvo zdravotníctva vydalo 2. februára povolenie na terapeutické použitie lieku Colchicum-Dispert na včasnú liečbu ochorenia COVID-19. "Colchicum-Dispert bol v počte 10.000 kusov dovezený na Slovensko, je dostupný pre lekárne a používa sa na liečbu pacientov v ambulantnej sfére aj v nemocniciach. Liek je na lekársky predpis," povedala.



Ministerstvo zdravotníctva vydalo 8. februára povolenie na terapeutické použitie neregistrovaného lieku Ivermectin, ktorého hlavnou indikáciou je prevencia a liečba ochorenia COVID-19. "Tento týždeň bude na Slovensko dodaných 9000 kusov. Časť bude distribuovaná do nemocničných a časť do verejných lekární. Liek je na lekársky predpis," informovala.



Ministerstvo zdravotníctva ďalej podľa jej slov vydalo 4. februára povolenie na terapeutické použitie lieku Dexamethasone inj. Zdôraznila, že 1000 kusov je v nemocniciach, ďalších 1000 kusov sa dovezie na Slovensko budúci týždeň.



Momentálne je podľa rezortu zdravotníctva dostupný Isoprinosine. Budúci týždeň sa dovezie na Slovensko 27.000 kusov. Liek je na podporu imunity a je na lekársky predpis.



Liek Inomed je na zlepšenie imunity a na lekársky predpis. Na Slovensko sa už doviezlo 12.000 kusov, ktoré boli následne rozdistribuované na lekárne. V najbližšom dovoze príde na Slovensko spolu 20.000 kusov lieku, uzavrela Eliášová.