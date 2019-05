Pacienti s mozgovou príhodou prichádzajú do nemocnice rýchlejšie

Trombolýza sa na Slovensku podáva v 43 centrách. Trombektómia, ktorú realizujú rádiológovia, sa v súčasnosti vykonáva v deviatich zariadeniach.

Bratislava 27. mája (TASR) – Čas príchodu ľudí s náhlou cievnou mozgovou príhodou do nemocnice sa skracuje, a tak majú väčšiu šancu na úspešnú liečbu. Na tlačovej konferencii v pondelok v Bratislave to povedala prezidentka Slovenskej neurologickej spoločnosti Zuzana Gdovinová.



Slovenská neurologická spoločnosť a pacientska organizácia Sekunda pre život tiež zverejnili rebríček slovenských pracovísk, ktoré v roku 2018 dosiahli najvyššie percento liečených pacientov v akútnom štádiu ischemickej cievnej mozgovej príhody. Výsledky podľa lekárov a pacientov svedčia o zvyšujúcej sa informovanosti pacientov a tiež o dobrom manažmente pracovísk v zásahoch pri cievnej mozgovej príhode.



Európska organizácia pre cievne mozgové príhody stanovuje minimálnu hranicu liečených pacientov s takzvanou mozgovou porážkou na úrovni 15 percent. Mnohé nemocnice na Slovensku túto úroveň vysoko prekračujú, pričom najvyšší počet pacientov, ktorým bola podaná trombolýza, vykazuje Nemocnica armádneho generála L. Svobodu vo Svidníku takmer so 40 percentami liečených pacientov. Nasledujú Nemocnica s poliklinikou Vranov nad Topľou a Nemocnica Staré Mesto, ktorá je súčasťou Univerzitnej nemocnice Bratislava.



Ošetreným pacientom v hyperakútnom štádiu cievnej mozgovej príhody sa podávajú do žily lieky na trombolýzu, teda rozpustenie krvnej zrazeniny. Prípadne sa môže realizovať trombektómia, čiže mechanické odstránenie zrazeniny. "Trombektómia je viazaná na určité technické vybavenie," hovorí Gdovinová.



Trombolýza sa na Slovensku podáva v 43 centrách. Trombektómia, ktorú realizujú rádiológovia, sa v súčasnosti vykonáva v deviatich zariadeniach. Dva spôsoby liečby sa podľa odborníkov navzájom dopĺňajú, pacienti často po akútnej trombolýze a prípadnom odporúčaní na iné pracovisko absolvujú trombektómiu.



"Trombektómia sa realizuje len od roku 2013 a veľmi dobre funguje pri uzáveroch veľkých ciev," hovorí medicínsky riaditeľ kliniky CINRE v Bratislave Ivan Vulev. Pri ischemických mozgových príhodách existuje určitý čas, dokedy je možné zabrániť nenávratnému poškodeniu mozgu. "Trombolýzu pri malom uzávere môžeme podať do štyri a pol hodiny," hovorí Vulev. Pri veľkom uzávere podľa neho treba dostať pacienta na pracovisko, ktoré vykonáva trombektómiu. Je to možné do šiestich až ôsmich hodín, pri niektorých pacientoch až do 24 hodín. "Čím skôr pacient príde, tým je výkon bezpečnejší a pacient má väčšiu šancu na plnohodnotný návrat do života," pripomína odborník.



Ischemických mozgových príhod, pri ktorých cievu v mozgu upchá krvná zrazenina, je podľa Gdovinovej 85 percent. Druhým typom mozgovej príhody je hemoragická, pri ktorej cieva praskne a dôjde ku krvácaniu do mozgu.



"V roku 2017, keď sme spustili informačnú kampaň Čas je mozog, mali sme na Slovensku skutočne nelichotivé štatistiky v liečbe pacientov s cievnou mozgovou príhodou," hovorí Richard Fides z pacientskej organizácie Sekunda pre život. "V roku 2016 bol celoslovenský priemer liečených pacientov len nad 17 percentami. Dnes je to viac ako 28 percent," priblížil Fides.



Od septembra 2018 je účinné odborné usmernenie, ktoré pripravila Slovenská neurologická spoločnosť v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR, a jeho cieľom je zlepšiť manažment pacientov s mozgovou porážkou.