Pacienti si v čakárňach pre chrípkovú epidémiu môžu dlhšie počkať

Bratislava 29. decembra (TASR) - Pacienti musia pri návšteve lekára rátať s dlhšími čakacími dobami. Ambulantné pohotovostné služby či urgentné príjmy evidujú počas sviatkov pre chrípkovú epidémiu zvýšený nápor. Upozornilo na to Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR. Apeluje na ľudí, aby venovali zvýšenú pozornosť pri posudzovaní zdravotných ťažkostí, pre ktoré volajú záchranku či navštívia pohotovosti alebo urgenty.



"Zároveň ministerstvo apeluje na pacientov, aby napriek dlhším čakacím lehotám pri prejavoch chrípky prioritne preferovali návštevu všeobecného lekára pred využívaním pohotovosti alebo urgentných príjmov. Vďaka tomu je možné predísť neželaným situáciám, keď pacienti s bežne zvládnuteľným respiračným ochorením preťažujú pohotovostné ambulancie či urgentný príjem," informovalo s tým, že pri ľahkých príznakoch by sa malo ostať doma.



Silnejšia aktivita chrípky je podľa rezortu okrem iného dôsledkom toho, že ľudia sú viac náchylnejší k respiračným ochoreniam. "Je to aj z dôvodu relatívne nízkeho výskytu chrípky a jej podobných ochorení v uplynulých dvoch rokoch. Napriek tomu sezónny nárast respiračných ochorení v jesenných a zimných mesiacoch nepredstavuje žiaden netradičný jav," dodal.