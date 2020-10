Pacienti so psoriázou sú diskriminovaní, no ochorenie nie je infekčné

Bratislava 6. októbra (TASR) – Väčšina Slovákov, ktorí majú psoriázu, zažila pre chorobu diskrimináciu, a to aj napriek tomu, že je neinfekčná. Na tlačovej besede na to poukázali nielen psoriatická pacientka, ale aj odborníci zo Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti. Trpí ňou približne 200.000 Slovákov, nie všetci sa na ňu liečia. Približne dve tretiny chorých sa neliečia správne, čo má za následok zhoršovanie ich zdravotného stavu.



Primár Kliniky dermatovenerológie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach Tomáš Kampe priblížil, že ide o chronické zápalové ochorenie celého tela, keď sa imunitný systém obráti proti vlastnému organizmu. Viditeľne sa prejavuje na koži. "Typickým prejavom je ostro ohraničené zapálené červené ložisko vo veľkosti kvapky alebo mince, ale môžu to byť aj mapovité rozsiahle plochy pokryté suchými striebristými šupinami," povedal s tým, že postihnuté sú predovšetkým oblasti lakťov, kolien, krížová oblasť, bedrá a vlasatá časť hlavy. Môže však postihovať aj nechty a kĺby.



Hoci psoriázou trpí podľa informácií Národného centra zdravotníckych (NCZI) asi 200.000 Slovákov, kožného lekára pravidelne navštevuje iba 64.000 pacientov s touto diagnózou. Až 65 percent z nich má iba miernu formu psoriázy, 25 percent stredne ťažkú a desať percent ťažkú formu tohto ochorenia s najzávažnejšími príznakmi.



Nádejou pre pacientov okrem štandardnej tabletkovej či kúpeľnej liečby je biologická liečba. "Pri psoriáze dochádza k narušenej obnove buniek kože. Bunky kože sa sedemkrát rýchlejšie množia, ale nedozrievajú tak ako u zdravého človeka. Je to preto, lebo v koži sa tvorí priveľa prozápalových bielkovín, ktoré spúšťajú a udržiavajú zápalový proces. Biologická liečba funguje tak, že sa na tieto bielkoviny naviaže a blokuje ich aktivitu. To znamená, že zápal sa zastaví a kožné bunky sa prestanú abnormálne rýchlo obmieňať," doplnil prednosta Dermatovenerologickej kliniky Univerzitnej nemocnice v Martine Juraj Péč.



Napriek tomu biologickú liečbu podľa odborníkov využíva zatiaľ iba 2500 Slovákov. Od minulého roka je pritom táto liečba pre pacientov prístupnejšia. V súčasnosti biologickú liečbu môže pacientovi predpísať každý dermatovenerológ. Biologická liečba sa môže začať u pacientov, u ktorých neúčinkovala systémová tabletková liečba alebo ju pacienti netolerovali. Podáva sa podkožne, jej podávanie je jednoduché a pohodlné pre lekára aj pacienta. Vhodná je pre dospelých pacientov každej vekovej kategórie.