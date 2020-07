Začína cyklotúra od Tatier k Dunaju na podporu pacientov so skleróyou

Bratislava 14. júla (TASR) – Pacienti s roztrúsenou sklerózou multiplex a ich podporovatelia tento rok už po šiesty raz vyrážajú na cyklotúru Od Tatier k Dunaju.Trasa sa začne na Štrbskom plese a ďalej povedie cez Čertovicu, Žiar nad Hronom, Nitru až do Bratislavy. Cyklisti prejdú za štyri dni 333,3 kilometra. Slávnostne ich privítajú v cieli na Hviezdoslavovom námestí so skupinou Fragile a bubeníkmi Campana Batucada v sobotu 29. augusta.hovorí autorka podujatia i novej trasy a predsedníčka Združenia sclerosis multiplex Nádej Jaroslava Valčeková. Ubezpečuje všetkých účastníkov, že trasa bude plná krásnych zákutí.Pre situáciu spojenú s novým koronavírusom sa túra nezačala v májovom termíne Svetového dňa sklerózy multiplex, ako počas predchádzajúcich ročníkov, ale bude sa konať od 26. do 29. augusta.Registrácia je sprístupnená pre pacientov, podporovateľov, firemné tímy i družstvá na adrese www.tatrydunaj.sk.