Pacientom s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou pomáha aplikácia

Bratislava 18. apríla (TASR) - Pacientom s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou pomáha nová mobilná aplikácia s názvom „IBDPod kontrolou". Aplikácia pacientom pripomína termíny návštev u lekára, termíny vyšetrení a kontrol, ale aj dátum a čas, keď majú pacienti užiť svoju liečbu. Informovalo o tom pacientske združenie Slovak Crohn Club.



Crohnova choroba aj ulcerózna kolitída sú zápalové ochorenia tráviaceho traktu, ktorých presnú príčinu vzniku odborníci zatiaľ nepoznajú. Prejavujú sa chronickou únavou, teplotami, pretrvávajúcou hnačkou, krvou v stolici, bolesťami brucha či pocitmi nafúknutia.



Aplikácia pomáha pacientom lepšie usmerňovať ich ochorenie. Súčasťou aplikácie je aj jednoduchý test, ktorým pacienti získavajú prehľad o svojom aktuálnom zdravotnom stave. "Je dôležité si uvedomiť, že v prípade Crohnovej choroby aj ulceróznej kolitídy ide o celoživotné ochorenia, ktoré je potrebné dlhodobo sledovať a vyžaduje si pravidelné kontroly gastroenterológom. Pri týchto ochoreniach je veľmi dôležitá aj adherencia pacienta k liečbe. U mnohých pacientov by ju mohla pomôcť zlepšiť práve aplikácia, ktorá bude pacientom pripomínať, aby svoje lieky nezabudli užiť," uviedla gastroenterologička Zuzana Zelinková.



Pacienti si v aplikácii nastavia, aké lieky užívajú, a notifikácie im budú pripomínať, aby ich užili v stanovenom čase. Súčasťou aplikácie je aj Edukačná zóna s odbornými informáciami a radami, ako sa správne stravovať, akú životosprávu dodržiavať, ale aj s novinkami z oblasti liečby. Do aplikácie je možné tiež zaznamenať aj presné termíny na vyšetrenia či kontroly. Aplikácia pacientovi ich sedem dní pred termínom pripomenie prostredníctvom nastavenej notifikácie.



Ďalšou funkciou je Denník pacienta, v ktorom si môže pacient zaznamenávať informácie o svojom zdravotnom stave. Tie môžu byť dôležité aj pre ošetrujúceho lekára. Používateľ si preto môže všetky poznámky stiahnuť a poslať si ich na email. "Život s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou nie je jednoduchý. Nás pacientov ovplyvňuje v súkromnom živote, ale aj v pracovnej sfére, pritom našim jediným želaním je viesť život bez obmedzení, so všetkým čo k tomu patrí," dodala Veronika Ivančíková, predsedníčka pacientského združenia Slovak Crohn Club.



Aplikáciu IBDPod kontrolou si môže stiahnuť ktorýkoľvek pacient používajúci smartfón. Aplikácia je bezplatná.