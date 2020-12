Pacientom v UNB, NÚDCH či v NÚSCH zabezpečili duchovné služby

Bratislava 25. decembra (TASR) – Pacientom, ktorí počas vianočných sviatkov museli ostať hospitalizovaní v Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB), v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) či v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) boli ochotní v prípade záujmu zabezpečiť duchovné služby. Vianočný program však tentoraz prihliada na pandémiu nového koronavírusu.



Návštevy príbuzných v najväčšej slovenskej nemocnici – v UNB, stále nie sú povolené vzhľadom na situáciu okolo nového koronavírusu, potvrdila TASR jej hovorkyňa Eva Kliská. "Výnimku majú pacienti, ktorí sa nachádzajú v terminálnom štádiu ochorenia a tiež niektoré vybrané skupiny pacientov," povedala s tým, že snahou nemocnice bolo všetkých pacientov, ktorým to stav dovolil, prepustiť ešte pred Vianocami domov.



V tomto období sa z dôvodu bezpečnosti v nemocniciach nekonajú ani sväté omše. "Ak si to však pacient vyžiada, je možná svätá spoveď, kedy kňaz v ochrannom obleku prichádza k pacientovi," uviedla Kliská.



Hovorkyňa NÚDCH Dana Kamenická pre TASR povedala, že bohoslužby počas Vianoc v nemocnici nemávajú, ale duchovné služby v prípade potreby vedia zabezpečiť. "Počas vianočných a novoročných sviatkov ostávajú v nemocnici len pacienti, ktorých zdravotný stav neumožňuje prepustenie do domácej starostlivosti, pri akútnom zhoršení zdravia a vážne úrazy," uviedla.



Doplnila, že každé dieťa v nemocnici si pod živým vianočným stromčekom našlo darček aj tento rok. Personál v nemocnici robí podľa Kamenickej pre pacientov všetko, čo môže a čo im daná situácia umožňuje. Sestry sa preto na večeru slávnostne obliekli, pripravili deťom darčeky a posedeli si s nimi. Radosť deťom, rodičom a personálu rozdávajú klauni z Občianskeho združenia Červený nos Clowndoctors.



Kamenická doplnila, že aj predvianočné obdobie bolo tento rok iné a súčasná epidemiologická situácia im neumožnila organizovať pre deti program, podujatia a iné aktivity, ktoré zvykli organizovať. "Napriek tomu vianočná atmosféra sa nedá prehliadnuť a aj z tohto miesta ďakujeme všetkým za darčeky, vianočné stromčeky a každú pomoc, vďaka ktorej sú Vianoce v nemocnici príjemnejšie," doplnila.



Hovorkyňa Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) Soňa Valášiková pre TASR povedala, že ak to pandemická situácia dovolí, kaplnku ústavu radi sprístupnia pacientom. Vzhľadom na pandemickú situáciu na Slovensku, v NÚSCH tento rok nechystali špeciálny vianočný program. Dodala však, že vďaka sponzorom a spolupráci s Nadáciou Detského kardiocentra malým pacientom zástupcovia NÚSCH odovzdali sladké darčeky a hračky.