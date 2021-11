SR začala používať monoklonálne protilátky pri liečbe COVID pacientov

Bratislava 9. novembra (TASR) – Pacientov s ochorením COVID-19 možno od minulého týždňa na Slovensku liečiť aj podávaním kombinovaných monoklonálnych protilátok. Od stredy (10. 11.) by mala liečba fungovať už v 36 centrách po celom Slovensku. V utorok o tom na pôde Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR informoval štátny tajomník rezortu Kamil Száz.



Vysvetlil, že kombinácia monoklonálnych látok zmierňuje príznaky a ťažký priebeh ochorenia. Cieľovou skupinou sú rizikoví pacienti najmä vo veku nad 65 rokov či osoby so závažnými chronickými ochoreniami.







Infektologička a primárka oddelenia dospelých na Klinike infektológie a geografickej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Slovenskej zdravotníckej univerzity a Univerzitnej nemocnice v Bratislave Alena Košťálová doplnila, že nebude rozhodovať, či je pacient zaočkovaný alebo nezaočkovaný. Je určená pre pacientov do desiatich dní od nástupu príznakov ochorenia COVID-19.



Pacient s pozitívnym PCR alebo LAMP testom podľa jej slov dostane správu o tom, že je vhodným na takúto liečbu, následne kontaktuje svojho lekára alebo pacient kontaktuje priamo centrum, kde mu bude podaná táto látka prostredníctvom infúzie. Cena infúzie sa pohybuje okolo 1100 eur.







Száz doplnil, že situácia na Slovensku je kritická, nemocnice sú reprofilizované a plnia sa pacientmi s novým koronavírusom. Väčšina z nich je podľa štátneho tajomníka neočkovaná. Viac ako 80 percent neočkovaných končí na umelej pľúcnej ventilácii.