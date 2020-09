Pacientov s leukémiou možno podporiť online hrou

Bratislava 22. septembra (TASR) - Každoročné aktivity na podporu pacientov a osvety o chronickej myelocytovej leukémii (CML) sa v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu presunuli do online priestoru. Pacientska organizácia CML life organizuje na sociálnej sieti podujatie Daj košom leukémii. „A keď už budete na našom profile, prečítajte si niečo viac o chronickej myelocytovej leukémii,“ povedal predseda organizácie Maroš Havran.



Poukázal na to, že pre pacientov s CML je veľmi dôležité, aby cítili podporu nielen rodiny, ale aj okolia a verejnosti. "Stigmatizácia pacientov s onkologickým ochorením je problémom, s ktorým bojujeme už roky. A preto je pre nás dôležité, aby sa čo najviac ľudí dozvedelo, že ak má niekto chronickú myelocytovú leukémiu, neznamená to, že pacient je v akútnom ohrození života," vysvetlil.



Dôležitá je podľa jeho slov len včasná diagnostika a adekvátna liečba. "Preto aj prostredníctvom virtuálnej akcie Daj košom leukémii chceme ukázať, že vďaka modernej liečbe, ktorú máme k dispozícii, sa aj s takým závažným ochorením dá žiť plnohodnotný a kvalitný život, stretávať sa s priateľmi a venovať sa svojim koníčkom. Veľa ľudí sa po oznámení diagnózy zľakne, ale naozaj ja sám som príkladom, že s CML sa dá plnohodnotne žiť," zhrnul Havran, ktorému ochorenie tiež diagnostikovali.



Chronická myelocytová leukémia je onkologické ochorenie a postihuje ľudí v produktívnom veku. Ešte pred takmer 20 rokmi bola CML nevyliečiteľným ochorením s krátkou dobou dožitia. V súčasnosti vďaka modernej inovatívnej liečbe môžu pacienti žiť roky plnohodnotný život.