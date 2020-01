FOTO: Pacientov s podozrením na koronavírus previezli do Martina

Do Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Žiline prišli vo štvrtok 30. januára 2020 dvaja Slováci, ktorí mali po návrate z Číny príznaky koronavírusu. Na snímke zdravotníci v ochranných odevoch, ktorí priviezli Slovákov s príznakmi koronavírusu z FNsP Žilina do nemocnice v Martine 30. januára 2020. Foto: TASR Erika Ďurčová

Martin 31. januára (TASR) – Dvaja Slováci s podozrením na koronavírus, ktorých previezli zo Žiliny do Univerzitnej nemocnice Martin (UNM), sú izolovaní v samostatnej časti Kliniky infektológie a cestovnej medicíny. Podľa Kataríny Kapustovej z úseku generálneho riaditeľa UNM boli obaja muži pracovne tri týždne v Číne, asi 1500 kilometrov od epicentra epidémie koronavírusu.doplnila Kapustová.Muži sú v karanténe a majú vyčlenený zdravotnícky personál, ktorý nebude ošetrovať iných pacientov.dodala Kapustová.Obaja muži prišli vo štvrtok do Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Žiline.povedala hovorkyňa nemocnice Lenka Záteková s tým, že Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline nariadil ich prevoz do UNM.