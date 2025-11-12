< sekcia Slovensko
Pacientske organizácie predstavili podmienky pre obnovenie dialógu
Žiadajú zastavenie legislatívneho procesu návrhu novely k liekovej politike, ktorý chce šéf rezortu zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) predstaviť vo štvrtok.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Strešné pacientske a pomáhajúce organizácie predstavili na stredajšej tlačovej konferencii podmienky pre obnovenie dialógu s Ministerstvom zdravotníctva (MZ) SR v oblasti liekovej politiky. Žiadajú zastavenie legislatívneho procesu návrhu novely k liekovej politike, ktorý chce šéf rezortu zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) predstaviť vo štvrtok (13. 11.). Navrhujú tiež počkať s novelou do zverejnenia výsledkov kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ), ktorá podľa organizácií prinesie závažné zistenia k liekovej politike.
„Po mesiacoch dialógu s ministerstvom nevidíme návrhy, ktoré by reálne zlepšili dostupnosť modernej liečby,“ uviedla advokačná manažérka Platformy pomáhajúcich organizácií Simona Stískalová. Podľa nej je logické, aby legislatíva odrážala aj nové zistenia NKÚ. „Podľa našich informácií budú v priebehu nasledujúcich týždňov výsledky kontroly NKÚ, ktorá prebiehala v poslednom čase práve v rezorte zdravotníctva. Výsledky kontroly podľa našich informácií prinesú zásadné zistenia, ktoré by mali byť premietnuté aj do oblasti legislatívy upravujúcej liekovú politiku,“ vysvetlila Stískalová.
Objasnila, že medzi požiadavkami na obnovenie dialógu je aj neintegrovať monitorovací výbor do pacientskej rady, ale zachovať ho ako nezávislý nástroj transparentnosti a kontroly v liekovej politike. „Monitorovací výbor, ktorého vznik navrhla práve platforma, má byť orgán, ktorý dohliada na transparentnosť liekovej politiky,“ pripomenula.
Zástupcovia pacientskych organizácií sú presvedčení, že ak sa majú rokovania obnoviť, musia ich viesť ľudia, ktorí majú ich dôveru. „A to za účasti ako zástupcov pacientskych a pomáhajúcich organizácií, tak aj predstaviteľov farmaceutického priemyslu a hlavných lekárenských odborníkov,“ dodala.
Radoslav Herda zo Slovenskej aliancie zriedkavých chorôb rovnako uviedol, že rokovania s rezortom neboli podľa ich očakávaní. „Na to, aby tieto rokovania boli úspešné, sú dôležité tri veci. Prvá vec je, aby sme dostali podkladové materiály o ďalšom stretnutí včas, potom je tam dôležité, aby sme dostali zápisy zo stretnutí, a tretia vec, aby ďalšie stretnutia začínali tam, kde naposledy skončili,“ priblížil. Je podľa jeho slov tiež dôležité, aby mali k dispozícii kompletné legislatívne znenie. „Počas rokovaní sme sa dostávali vždy len k určitým častiam toho zákona, čiže nie k celému, z čoho sa nedá úplne zistiť, ako ten zákon bude fungovať v realite,“ podotkol.
Šaško deklaroval, že v rámci medzirezortného pripomienkového konania bude o návrhu rokovať so všetkými zainteresovanými a zaoberať sa všetkými pripomienkami. Ubezpečil tiež, že finálny návrh legislatívy nepredloží na rokovanie vlády, kým pripomienky nebudú vyjasnené.
Strešné pacientske a pomáhajúce organizácie v utorok (11. 11.) informovali, že pozastavujú svoju účasť na rokovaniach s MZ k pripravovaným legislatívnym zmenám v oblasti dostupnosti moderných a inovatívnych liekov. Doterajšie rokovania podľa nich nepriniesli žiadny posun.
