Pacientske organizácie vítajú zvýšenie dostupnosti inovatívnych liekov

Bratislava 16. júna (TASR) - Pacienti na Slovensku majú k dispozícii len tretinu liekov registrovaných v Európskej únii. Pacientske organizácie, zamestnávatelia, predstavitelia OnkoAliancie Slovensko, Americkej obchodnej komory a Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) preto oceňujú snahu Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR zvýšiť dostupnosť inovatívnych liekov. Vyplýva to zo spoločného stanoviska organizácií.



Rezort svoju iniciatívu avizoval na konci mája. Súčasný stav dostupnosti inovatívnych liekov pre pacientov na Slovensku je podľa organizácií extrémne kritický. "Pacienti na Slovensku majú k dispozícii len tretinu liekov registrovaných v Európskej Únii a priemerný čas, kým sa liek u nás začne preplácať na základe štandardnej kategorizácie, sú v priemere dva roky, zatiaľ čo napríklad v Nemecku sú to štyri mesiace. To sa odzrkadľuje aj na hrozivých výsledkoch napríklad v onkológii – na Slovensku, žiaľ, na rakovinu zomrie najviac ľudí spomedzi celej EÚ,“ zhodnotil Štefan Korec, klinický onkológ.



Organizácie preto vyjadrujú rezortu zdravotníctva podporu pri iniciatíve otvoriť trh s liekmi. Zdôraznili tiež, že pri nastavovaní zmien majú záujem pomôcť a spolupracovať. "Je tiež pozitívne, že ministerstvo zdravotníctva neopomenulo financie a plánuje zahrnúť náklady spojené s týmito zmenami do rozpočtových výdavkov," dodali organizácie.



MZ SR aktuálne pripravuje novelu zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov. Nový mechanizmus by mal umožniť sprístupnenie nových, aj v zahraničí bežne využívaných liekov. Po schválení zmeny by sa na trh mohli dostať desiatky nových liekov. Rezort naznačil, že pôjde len o tie lieky, ktoré majú reálny klinický prínos.



Novela zákona by sa mala podľa štátnej tajomníčky rezortu zdravotníctva Jany Ježíkovej dostať do medzirezortného pripomienkového konania v lete. Novela by tiež mala zaviesť novú povinnosť pre poisťovne. V prípade, ak žiadosť o schválenie výnimky neschvália, budú musieť svoje rozhodnutie odôvodniť. Rozhodnutie by malo byť preskúmateľné a malo by sa dať voči nemu odvolať. Zadefinujú sa tiež jasné časové pravidlá na schválenie s cieľom skrátiť časovú dostupnosť lieku.