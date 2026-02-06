< sekcia Slovensko
TRAGÉDIA VO VYSOKÝCH TATRÁCH: Lavína zabila dvoch ľudí
Pád lavíny podľa polície neprežili dvaja muži.
Autor TASR,aktualizované
Vysoké Tatry 6. februára (TASR) - Pád lavíny vo Vysokých Tatrách si v piatok predpoludním vyžiadal životy dvoch ľudí. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Prešove s tým, že tragédia sa stala krátko po 11.00 h v oblasti Zlomiskovej doliny pod vrcholom Tupá.
Pád lavíny podľa polície neprežili dvaja muži. Potvrdila, že išlo o cudzincov. „Polícia sa prípadom intenzívne zaoberá. Vzhľadom na situáciu nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ dodalo KR PZ.
Polícia neskôr spresnila, že išlo o dvojicu Maďarov vo veku 37 a 30 rokov.
