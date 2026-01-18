< sekcia Slovensko
PÁD PRI LYŽOVANÍ: Skialpinistka si spôsobila vážne poranenie nohy
Autor TASR
Zuberec 18. januára (TASR) - V nedeľu popoludní prijala Horská záchranná služba (HZS) prostredníctvom záchranárov z Poľskej tatranskej horskej služby (TOPR) žiadosť o pomoc pre 27-ročnú skialpinistku poľskej národnosti, ktorá si pádom pri lyžovaní vo voľnom teréne z Brestovej smerom do Salatínskej doliny v Západných Tatrách spôsobila vážne poranenie dolnej končatiny. HZS o tom informovala na webe.
Na snežnom skútri a následne na lyžiach k pacientke smerovali dvaja horskí záchranári z Oblastného strediska Západné Tatry - Zverovka. „Ženu vyšetrili, ošetrili, zateplili a poranenú nohu jej zafixovali. Následne bola pomocou saní transportovaná k ošetrovni HZS v lyžiarskom stredisku Roháče - Spálená, odkiaľ pokračovala na vlastnú žiadosť už v sprievode manžela na ďalšie odporúčané vyšetrenie do zdravotníckeho zariadenia,“ priblížili zásah horskí záchranári.
