I. Matovič navrhuje svoju výmenu s E. Hegerom

Bratislava 28. marca (TASR/Teraz.sk) - Premiér Igor Matovič (OĽaNO) navrhuje svoju výmenu s ministrom financií Eduardom Hegerom (OĽaNO), a zároveň sťahuje všetky doterajšie požiadavky voči SaS a strane Za ľudí. Vyhlásil to dnes na úrade vlády.povedal Matovič s tým, že nebudú trvať ani na jednej z podmienok voči partnerom. Chce tak odstrániť prekážky, aby sa mohla koalícia zomknúť a pokračovať v práci na naplnení predvolebných sľubov. Ocenil však, že Za ľudí boli ochotní požiadavky splniť. SaS ich splniť podľa jeho slov odmietla.dodal.Premiér ozrejmil, že aj predsedníctvu hnutia OĽANO už predostrel návrh na svoju výmenu s Hegerom vo vláde. Pripomenul, že vládna kríza vznikla pri dovezení 200.000 dávok vakcíny Sputnik V.dodal.Minister financií Eduard Heger (OĽANO) chce v pondelok požiadať o stretnutie s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou. Dohodnúť sa chce na ďalšom postupe v súvislosti s rekonštrukciou vlády. Sme rodina a OĽANO mu deklarovali podporu, s tým ide aj na predsedníctvo strany Za ľudí. Následne sa chce stretnúť aj so šéfom SaS Richardom Sulíkom.reagoval Heger s tým, že hneď chce požiadať o stretnutie Sulíka a o podporu zo strany SaS. Tá už avizovala, že ponuku prijíma a je pripravená vrátiť sa do vlády. Heger mal ešte v nedeľu ísť aj na predsedníctvo strany Za ľudí a požiadať ho o dôveru.Predseda Národnej rady (NR) SR a hnutia Sme rodina Boris Kollár víta krok premiéra Igora Matoviča (OĽANO). Ten sa má vymeniť na poste s ministrom financií Eduardom Hegerom (OĽANO). Kollár verí, že vládna kríza sa týmto ukončí a partneri budú ďalej spolupracovať. Ak by sa situácia s personálnymi požiadavkami a krízou opakovala, Sme rodina sa na tom nebude zúčastňovať a odíde z koalície.reagoval na Matovičov ústupok. Zároveň deklaroval plnú podporu Hegerovi na poste premiéra aj zo strany 17 poslancov parlamentu za klub Sme rodina.Šéf Sme rodina verí, že sa budú napĺňať ich požiadavky na pomoc ľuďom v čase koronakrízy. Mrzí ho, že sa vláda pre personálne požiadavky "zasekla".uzavrel.Šéfka strany Za ľudí a vicepremiérka označila krok premiéra Igora Matoviča k výmene s ministrom financií Eduardom Hegerom (obaja OĽANO) za štátnické gesto. Hovorí o novom začiatku pre koalíciu. Poukázala na potrebu riešiť dôsledky koronakrízy. Dohoda v koalícii podľa nej vytvára príležitosť na vznik vlády, ktorej. Heger by mal ešte v nedeľu ísť na predsedníctvo Za ľudí a požiadať o podporu.skonštatovala Remišová. Chce, aby sa komunikácia a spolupráca v koalícii zásadne zlepšili.dodala a ospravedlnila sa občanom za dlhé trvanie vládnej krízy.Tvrdí, že súčasná koalícia je prvou po vládach Smeru-SD, ktorá má skutočný záujem očistiť Slovensko od korupcie. Podčiarkla tiež, že počas súčasnej koronakrízy nemajú politici právo hazardovať s dôverou ľudí. Najbližšie mesiace budú podľa nej čeliť veľkým výzvam, napríklad zlepšenie očkovania či dokončenie plánu obnovy. Verí, že pozitívny trend poklesu hospitalizovaných s ochorením COVID-19 bude pokračovať a dôjde k postupnému uvoľňovaniu opatrení.