PADOL REKORD: Máj postavený na Slovensku meral takmer 37 metrov
Autor TASR
Bratislava 1. mája (TASR) - Najvyšší máj postavený na Slovensku meral 36,8 metra a v roku 2009 ho postavili hasiči z Dobrovoľného hasičského zboru Vysoká nad Kysucou-Vyšný Kelčov. TASR o tom v piatok informoval komisár Knihy slovenských rekordov Igor Svítok.
V roku 2010 bol vytvorený ustanovujúci rekord v najvyššom počte postavených májov v jednej obci „Tento zápis v knihe rekordov si vyslúžila obec Liptovské Sliače pri Ružomberku. Vtedy tu mládenci postavili až 24 májov,“ uviedol Svítok.
Doplnil, že k prvomájovým tradíciám patrí aj bozkávanie sa pod rozkvitnutou čerešňou, pričom najviac bozkov padlo v Žiline pred desiatimi rokmi. „V Budatínskom zámku sa 1. mája 2016 pod rozkvitnutou čerešňou pobozkalo celkom 272 dvojíc. Certifikát získala Konfederácia odborových zväzov ako organizátor akcie,“ dodal Svítok.
