Palestínskym kresťanom nosí darčeky Papa Noel

Bratislava 24. decembra (TASR) – Palestínski kresťania oslavujú Vianoce s Papa Noelom, ktorý na Štedrý večer nosí darčeky namiesto slovenského Ježiška. Vianočná večera nie je jednotná, avšak bežne si ľudia pripravujú slávnostné jedlo v podobe grilovaného mäsa alebo aj vína. Pre TASR to uviedol palestínsky kresťan Toni, ktorý sa narodil v Jeruzaleme a na Slovensku žije vyše 30 rokov.



„Keďže tam Mikuláš nechodí 6. decembra, ale chodí ako Papa Noel, počas vianočnej večere nosí najmä deťom darčeky, ktoré dostal predtým od ich rodičov. Tie deti, ktoré nedostali konkrétny darček, dostávajú balíček sladkostí,“ uviedol Toni na adresu Vianoc medzi palestínskymi kresťanmi. Ich Papa Noel je organizovaný cirkevnou inštitúciou alebo občianskym združením a sprevádzajú ho so zvončekom pomocníci, ktorí s ním nosia darčeky. Papa Noel vnáša do sviatkov atmosféru najmä z dôvodu radosti obdarovaných detí.



Na Prvý sviatok vianočný si po svätej omši palestínski kresťania zvyknú gratulovať a želať pokoj a lásku. „Počas celého vianočného týždňa sa susedia a rodiny navštevujú, aby si želali pekné a pokojné sviatky,“ doplnil Toni.



Ako priblížil, vianočná večera je v jeho rodisku nejednotná, avšak ľudia si slávnostné jedlo pripravujú. To pozostáva často z najmä grilovaného jahňacieho mäsa, ryže s mletým mäsom alebo zeleninových šalátov. Palestínski kresťania zvyknú tiež piť počas Vianoc víno alebo arak.



Toni sa počas svojich troch desaťročí na Slovensku prispôsobil zvykom rodiny jeho slovenskej manželky s tým, že sa sám považuje za praktizujúceho kresťana. Z toho dôvodu vníma Vianoce ako sviatky narodenia Ježiša Krista: „Počas vianočných sviatkov sa stretávame s rodinou, s priateľmi a slávime tieto sviatky. Snažím sa nenechať sa vtiahnuť do nákupného šialenstva okolo Vianoc, pretože tieto sviatky by mali byť sviatkami pokoja, pokory a lásky, a nie nervozity v prípade darčekov.“



Jeho vianočná večera bude na Štedrý deň pozostávať z klasických oplátok s medom a cesnakom, kusu jablka s orechom a kombináciou hrachovej a hríbovej polievky. „Hlavné jedlo je, samozrejme, ryba, kto vládze, má ako dezert makové pupáčky (drobné kúsky koláča obaleného makom),“ uzavrel Toni.