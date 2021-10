Paliatívna starostlivosť je aj pre príbuzných, ktorí prišli o blízkeho

Bratislava 9. októbra (TASR) - Paliatívna starostlivosť nie je iba o pomoci ťažko či nevyliečiteľne chorým. Zahŕňa aj pomoc pre príbuzných, ktorí prišli o blízkeho človeka. Pripomenula to nezisková organizácia Plamienok pri príležitosti sobotňajšieho Svetového dňa paliatívnej starostlivosti.



Plamienok okrem mobilného domáceho hospicu a vzdelávacieho centra poskytuje vo svojom Centre smútkovej terapie aj bezplatnú terapeutickú pomoc rodinám s deťmi, ktoré stratili blízkeho človeka. "Začiatkom októbra sme opäť otvorili terapeutické skupiny pre deti od šesť do 13 rokov, pre adolescentov od 13 do 18 rokov a prvý raz po dlhšom čase aj pre dospelých," priblížila riaditeľka organizácie Plamienok Mária Jasenková.



Smútok detí po strate blízkeho človeka sa môže prejavovať rôzne. "Môžu trpieť nespavosťou, cítiť úzkosť a obavy o zdravie zostávajúceho rodiča. Niektoré deti sa uzavrú do seba a nechcú komunikovať, iné môžu zrazu stratiť záujem o kamarátov či školu. Môže sa u nich prejaviť hnev či agresivita, u adolescentov môže vzniknúť rizikové správanie, akým je napríklad užívanie alkoholu či drog," spresnil supervízor Centra smútkovej terapie Plamienok Iván Gómez. Pomoc pre príbuzných je preto nevyhnutná.



Odborníkov, psychológov, ktorí by sa špecializovali na smútkovú terapiu a poradenstvo pre deti je na Slovensku málo. "Plamienok v Centre smútkovej terapie smútiacim deťom a dospelým poskytuje poradenstvo a terapeutickú pomoc vždy bezplatne, je hradená z finančných príspevkov našich darcov," pripomenula Jasenková. Vďaka príspevkom má Plamienok pre smútiace deti, adolescentov a ich rodičov pripravených niekoľko foriem terapeutickej pomoci. Rodič, ktorý stratil partnera či dieťa, môže požiadať Plamienok o terapeutickú pomoc na webovej stránke www.plamienok.sk.