Palkovič: Časová strata pri projekte nemocnice na Rázsochách je veľká

Bratislava 12. apríla (TASR) - Časová strata pri projekte novej nemocnice na bratislavských Rázsochách je veľká, a to minimálne deväť mesiacov až jeden a pol roka. V stredu to potvrdil štátny tajomník rezortu zdravotníctva Michal Palkovič. Prioritou je pre neho podľa vlastných slov skrátiť deficit na minimum. Dúfa, že s Bruselom sa podarí vyrokovať aj posun niektorých termínov.



"Pre mňa je momentálne najdôležitejšie skrátiť akýkoľvek časový deficit, ktorý vznikol, na úplne minimum a skompletizovať dokumentáciu tak, aby niekto, kto príde po voľbách, bol schopný naviazať na prácu, ktorú sme vo veľmi krátkej dobe uskutočnili, a bol schopný vyhlásiť verejné obstarávanie," povedal.



Pripomenul, že verejné obstarávanie sa má vyhlásiť koncom roka. Nevylúčil, že paralelný proces v rámci verejného obstarávania sa možno začne skôr. "Máme otvorené rokovania o tom, že by sa takýto proces vedel spustiť skôr, ale ešte je to predčasné," doplnil s tým, že sa aktuálne čaká na zapracovanie pripomienok k dokumentácii.



V súvislosti s projektom nemocnice na Rázsochách je podľa Palkoviča potrebná aj podpora poslancov v Národnej rade SR. Poukázal na to, že parlament nepodporil návrh na zavedenie výnimky z potreby ukončeného procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) pri významných investíciách, čo podľa neho výrazne spomaľuje procesy.



Výstavba nemocnice na Rázsochách bude spolu s martinskou univerzitnou nemocnicou financovaná zo zdrojov plánu obnovy. Cena za výstavbu hrubej stavby nemocnice na bratislavských Rázsochách má byť 281 miliónov eur. Hrubá stavba sa má dokončiť do druhého kvartálu roku 2026.