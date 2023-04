Palkovič: Prerozdeľovacia vyhláška voči zdravotným poisťovniam je fér

Bratislava 27. apríla (TASR) - Vyhláška o programovom rozpočtovaní je podľa štátneho tajomníka rezortu zdravotníctva Michala Palkoviča urobená férovo. Reagoval tak na otvorený list, v ktorom súkromná Union zdravotná poisťovňa kritizuje postoj štátu voči súkromným poisťovniam. Tvrdí, že sú vytláčané z trhu, pričom súčasná situácia spôsobuje aj zneistenie u zahraničných investorov.



Odmieta, aby štát diktoval, ako "chorí" majú byť poistenci. "Bez vyhlášky boli zdravotné poisťovne schopné uhrádzať zdravotnú starostlivosť v zhode s potrebami svojich klientov, takže pridaná hodnota tejto zmeny nie je reálne žiadna, práve naopak. Samotný výpočet, teda rozdelenie výdavkov medzi jednotlivé segmenty zdravotnej starostlivosti, je urobený veľmi účelovo a technicky nesprávne," vysvetlila poisťovňa. Vyhláškou sa podľa nej štát snaží pomôcť dlhodobo stratovej štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP).



Súhlasí s ňou aj súkromná ZP Dôvera. "Štát prakticky diskriminuje súkromných investorov a pritom sú to neštátne zdravotné poisťovne aj neštátni poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, kto drží slovenské zdravotníctvo nad vodou," konštatuje Dôvera.



Palkovič argumentuje, že vyhláška bola urobená tak, aby udržala v platobnej schopnosti VšZP a súčasne Dôveru i Union ZP. "Vôbec nepreferujeme ani jednu, ani druhú stranu," poznamenal.



V liste, ktorý Union ZP poisťovňa poslala prezidentke, poslancom i ministerstvám, vyzýva "na zmeny neférových zákonov, ktoré znemožňujú efektívne vykonávanie zdravotného poistenia a hospodárenie zdravotných poisťovní". Spomína v ňom aj na novelu z decembra 2022, ktorá zaviedla obmedzenie zisku zdravotných poisťovní. Poukazuje aj na to, že ak nedôjde k adekvátnemu dofinancovaniu systému verejného zdravotného poistenia, a to v prospech poistencov všetkých zdravotných poisťovní, systém skolabuje.



Cieľ vyhlášky o programovom rozpočtovaní, naopak, víta Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Upozornil však, že súčasné rozdeľovanie balíka verejného zdravotného poistenia nevníma ako dlhodobé a systémové riešenie. Je podľa neho nevyhnutné zaviesť transparentné pravidlá do oceňovania zdravotných výkonov.



"Úrad privíta všetky iniciatívy zdravotných poisťovní na zvýšenie istôt poistencov, že sa s ich peniazmi nakladá hospodárne a v súlade s verejným záujmom, ktorým je kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť za rozumnú cenu. V dnešnom 'deregulovanom' systéme totiž občania na Slovensku takúto životne dôležitú záruku nemajú. Na systémových riešeniach sa však nedá dohodnúť formou otvorených listov, ktoré obraňujú ekonomické záujmy súkromných akcionárov zdravotných poisťovní," reagoval ÚDZS na súkromné ZP.



Dodal, že plne rešpektuje, že v segmente verejného zdravotného poistenia vedľa najväčšej štátnej zdravotnej poisťovne pôsobia aj súkromné subjekty. Podporuje tiež prijatie legislatívy, ktorá umožní súťaž v oblasti komerčného zdravotného pripoistenia vrátane alternatívnej spoluúčasti. "Rovnako však požaduje pravidlá, ktoré vypudia z nášho ťažko skúšaného zdravotníctva 'filozofiu', že zisky z verejného zdravotného poistenia patria akcionárom a straty občanom," doplnil úrad.