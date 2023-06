Palkovič: Rázsochy budú musieť byť financované zo štátneho rozpočtu

Bratislava 2. júna (TASR) - Projekt výstavby bratislavskej nemocnice Rázsochy sa nebude môcť financovať z plánu obnovy, ale zo štátneho rozpočtu. Po stretnutí so zástupcami politických strán to v piatok oznámil minister zdravotníctva Michal Palkovič. Poukázal na reputačné riziko, ako aj problematické chyby, ktorých odstránenie by trvalo tri až šesť mesiacov. Problémom je aj stav kvality projektovej dokumentácie.



"Sú tam nedostatky, ktoré my vnímame, že odstránenie by trvalo ďalších minimálne tri až šesť mesiacov. Je preto veľmi zodpovedné, aby sme my teraz predstúpili pred politických lídrov, a keďže sme dostali súhlasné stanovisko, tak plán výstavby novej univerzitnej nemocnice na Rázsochách pôjde zo štátneho rozpočtu," povedal.



K zmenám bolo podľa Palkoviča potrebné pristúpiť aj v prípade nemocnice v Martine vzhľadom na neúspešné verejné obstarávania na jej výstavbu. Nemocnica by sa tak nemala zo zdrojov z plánu obnovy postaviť v úrovni full fit out, ale iba do úrovne shell&core, teda hrubá stavba.



V súčasnosti sa má tak aktivizovať plán B, aby sa zabránilo prepadu financií. "Navrhujeme dať druhú šancu projektom nemocníc, ktoré vypracovali a zverejnili štúdiu uskutočniteľnosti investície v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Chceli by sme ich pozvať na stretnutie vo štvrtok (8. 6.), kde by nám prezentovali svoje projekty, aby sme mohli na základe interakcií s nimi zhodnotiť, do akej miery je realistický harmonogram," povedala vicepremiérka pre plán obnovy Lívia Vašáková.





Deklarovala, že sa budú rozhodovať na základe objektívnych parametrov, ktoré rámcujú plán obnovy a sú nimi najmä čas dodania, počet lôžok a rozpočet. Ide podľa jej slov o nemocnice v Banskej Bystrici (sever a juh), Trnave, Martine, v Prešove a detské nemocnice v Bratislave a Košiciach.



Šéf rezortu zdravotníctva informoval, že zástupcovia politických strán sa zhodli, že Bratislava potrebuje novú univerzitnú nemocnicu. "Nemyslím si, že niekto, kto príde v ďalšej vláde, by tento projekt nepodporoval alebo nehľadal riešenie, ako ho najefektívnejšie zrealizovať," dodal.