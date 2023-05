Palkovič: ŠÚKL identifikoval rozsiahly nelegálny reexport liečiv zo SR

Bratislava 12. mája (TASR) - Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) identifikoval rozsiahly nelegálny reexport liečiv zo Slovenska. V piatok to potvrdil štátny tajomník rezortu zdravotníctva Michal Palkovič. Avizuje, že o ďalšom vývoji bude informovať.



"Vďaka aktivitám ŠÚKL bol identifikovaný nelegálny reexport vo veľkom rozsahu. Momentálne sa finalizujú jednotlivé kroky zabezpečovania dôkazov," povedal Palkovič.



Nelegálny reexport liečiv je podľa neho najzávažnejší dôvod nedostatku liekov na trhu. "Snažíme sa mu ucelene nejakým spôsobom zabrániť. Napríklad novelou 362 respektíve 363, ale aj ďalšími krokmi, ktoré máme," ubezpečil.



Poslanec Národnej rady SR Richard Raši z mimoparlamentného Hlasu-SD si myslí, že orgány činné v trestnom konaní by mali preveriť, či do rozsiahleho reexportu liekov, určených pre občanov Slovenska, neboli zapojení aj politici blízki OĽANO, ktorí mali proti reexportu bojovať.



Ako skonštatoval poslanec, na nelegálny reexport liekov upozorňoval už vo februári. Vláda podľa neho tvrdila, že nedostatok liekov v lekárňach sa skončí v marci spolu s chrípkovou epidémiou. "Nestalo sa tak," dodal.