Palkovič:Súťaž na výstavbu staníc záchranky má byť najneskôr v auguste

Bratislava 17. mája (TASR) - Verejné obstarávanie na výstavbu a rekonštrukciu staníc záchrannej zdravotnej služby (ZZS) sa má vyhlásiť do 11. augusta. Vyplýva to z vyjadrenia ministra zdravotníctva Michala Palkoviča po stredajšom rokovaní vlády. Finálna cena jednej stanice ešte nie je podľa jeho slov známa.



"Existuje odhad, ktorý ešte nie je hotový. To bude na základe výnosu a výmeru. Postupuje sa, samozrejme, na základe štandardného cenníka pre stavebné firmy alebo stavbárov. (...) Výsledná cena bude na základe verejnej súťaže v rámci verejného obstarávania, čiže je predpoklad, že cena bude omnoho nižšia," povedal.



Palkovič zopakoval, že projekt je pre nich principiálny. Rezort na ňom podľa neho intenzívne pracuje.



Na výstavbu a rekonštrukciu staníc záchrannej zdravotnej služby je z plánu obnovy k dispozícii vyše 30,5 milióna eur. Týkať sa to má minimálne 55 staníc. Problematike sa má venovať Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR, ktoré bude napríklad určovať, kde nové stanice vzniknú. Prostriedky mu bude Ministerstvo zdravotníctva SR poskytovať postupne.