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Pamätný Deň Slovákov v zahr. ocení prínos krajanov žijúcich mimo SR
Súčasťou nedeľnej slávnostnej ceremónie budú aj kultúrne vystúpenia účinkujúcich zo Slovenska, Maďarska, Srbska a Českej republiky.
Autor TASR
Bratislava 4. júla (TASR) - Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ), predstavitelia štátu i krajanských organizácií si v nedeľu 5. júla pripomenú Deň Slovákov v zahraničí. Slávnosť sa na tradičnom mieste - v centre Sadu Janka Kráľa v Bratislave pri základnom kameni pripravovaného Pamätníka slovenského vysťahovalectva, začne o 10.00 h.
„Pamätný Deň Slovákov žijúcich v zahraničí je symbolickým mostom, ktorý spája Slovákov po celom svete s ich materskou krajinou. Je to príležitosť poďakovať sa všetkým krajanom, ktorí svojou prácou, talentom a každodenným úsilím šíria dobré meno Slovenska vo svete a zároveň si uchovávajú živý vzťah k svojim koreňom,“ uviedla pri tejto príležitosti predsedníčka ÚSŽZ Dagmar Repčeková.
Súčasťou nedeľnej slávnostnej ceremónie budú aj kultúrne vystúpenia účinkujúcich zo Slovenska, Maďarska, Srbska a Českej republiky.
Záštitu nad nedeľným podujatím prevzal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD). Pri príležitosti pamätného dňa sa šéf slovenskej diplomacie už v piatok (3. 7.) zúčastnil na slávnostnom odovzdávaní ocenení osobnostiam, ktoré majú zásluhu na šírení dobrého mena Slovenska v zahraničí.
Deň Slovákov žijúcich v zahraničí bol ustanovený uznesením vlády Slovenskej republiky v roku 1993. Pripadá na 5. júl, symbolicky spätý so sviatkom svätých Cyrila a Metoda, nositeľov slovanskej kultúry a duchovnosti.
„Pamätný Deň Slovákov žijúcich v zahraničí je symbolickým mostom, ktorý spája Slovákov po celom svete s ich materskou krajinou. Je to príležitosť poďakovať sa všetkým krajanom, ktorí svojou prácou, talentom a každodenným úsilím šíria dobré meno Slovenska vo svete a zároveň si uchovávajú živý vzťah k svojim koreňom,“ uviedla pri tejto príležitosti predsedníčka ÚSŽZ Dagmar Repčeková.
Súčasťou nedeľnej slávnostnej ceremónie budú aj kultúrne vystúpenia účinkujúcich zo Slovenska, Maďarska, Srbska a Českej republiky.
Záštitu nad nedeľným podujatím prevzal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD). Pri príležitosti pamätného dňa sa šéf slovenskej diplomacie už v piatok (3. 7.) zúčastnil na slávnostnom odovzdávaní ocenení osobnostiam, ktoré majú zásluhu na šírení dobrého mena Slovenska v zahraničí.
Deň Slovákov žijúcich v zahraničí bol ustanovený uznesením vlády Slovenskej republiky v roku 1993. Pripadá na 5. júl, symbolicky spätý so sviatkom svätých Cyrila a Metoda, nositeľov slovanskej kultúry a duchovnosti.