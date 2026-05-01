Pamätný deň vstupu SR do EÚ je 1. mája, pripomína sa od roku 2011
Autor TASR
Bratislava 1. mája (TASR) - Prvý májový deň je na Slovensku okrem Sviatku práce aj Deň pristúpenia Slovenskej republiky (SR) k Európskej únii (EÚ). Viaže sa na vstup Slovenska do EÚ. Pozmeňovací návrh, na základe ktorého sa 1. máj stal pamätným dňom, schválili poslanci Národnej rady SR na schôdzi 26. októbra 2010 a pripomíname si ho od roku 2011.
Slovensko vstúpilo do Únie 1. mája 2004. K vtedajšej európskej „pätnástke“ pribudlo počas historicky najväčšieho rozširovania desať nových členských krajín. Okrem SR sa novými členmi stali Cyprus, Česko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko a Slovinsko.
Príprava Slovenska na vstup do EÚ sa oficiálne začala 4. októbra 1993. Vtedajší predseda vlády Vladimír Mečiar podpísal v Luxemburgu tzv. asociačnú dohodu. Dokument zabezpečoval prechod k zóne voľného obchodu a pravidelný politický dialóg, ako aj prípravu na budúce členstvo v Únii.
Cesta SR do EÚ však nebola jednoduchá. Po demaršoch (v rokoch 1994 a 1995) sa Európska komisia (EK) v lete 1997 rozhodla pre ešte razantnejší postup. Slovensko sa ocitlo pre neplnenie politických kritérií v druhej skupine krajín spolu s Litvou, Lotyšskom, Bulharskom a Rumunskom.
Obrat prišiel po parlamentných voľbách v roku 1998, keď opozičné a proeurópsky orientované politické subjekty získali v zákonodarnom zbore väčšinu mandátov. Tretieho decembra prijal Európsky parlament (EP) rezolúciu ku kandidatúre SR na vstup do EÚ a eurokomisia odporučila prijať Slovensko do Únie v roku 2004.
Na summite v Kodani bola 13. decembra 2002 dosiahnutá dohoda o ukončení prístupových rokovaní so všetkými desiatimi kandidátskymi krajinami. Zmluvu o pristúpení k EÚ pod aténskou Akropolou podpísali za SR vtedajší prezident Rudolf Schuster a premiér Mikuláš Dzurinda 16. apríla 2003.
Schuster následne vypísal na 16. a 17. mája 2003 referendum o vstupe krajiny do EÚ. Referendová otázka znela: Súhlasíte s tým, aby sa SR stala členským štátom EÚ?. Voliči so vstupom do Únie súhlasili a toto priame hlasovanie je doteraz jediné platné v histórii Slovenska. Poslanci Národnej rady (NR) SR schválili Zmluvu o pristúpení SR k Európskej únii 1. júla 2003 a nasledujúci mesiac ju podpísal prezident SR.
Slovensko sa stalo oficiálnym členom Európskej únie 1. mája 2004. Tento krok znamenal definitívne zavŕšenie integračného procesu a návrat krajiny do západných štruktúr. Členstvo v Únii prináša mnohé benefity. Občania môžu vďaka tomu voľne cestovať, pracovať, študovať apodnikať. Únia má vlastnú vesmírnu agentúru (ESA), viac ako 500 lokalít svetového dedičstva UNESCO a každý rok vyberie dve mestá, ktoré sa na rok stanú centrami kultúry. V roku 2013 to boli Košice a tento rok dostal tento titul Trenčín.
Od roku 2007 je Slovensko súčasť schengenského priestoru a v roku 2009 sa pridalo k eurozóne. V Európskom parlamente v súčasnosti pôsobí 15 slovenských poslancov a Slovenská republika má v Európskej komisii jedného eurokomisára. V roku 2016 predsedala Rade EÚ a toto predsedníctvo opäť prevezme v roku 2030.
Zdroje: www.europarl.europa.eu, www.partnerskadohoda.gov.sk
