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Pamiatka obetí dopravných nehôd je i výzvou k zodpovednosti
Polícia informovala, že od januára do konca októbra 2026 polícia eviduje 9966 dopravných nehôd, pri ktorých prišlo o život 217 osôb.
Autor TASR
Bratislava 15. novembra (TASR) - Za každou tragickou dopravnou nehodou je ľudský príbeh. Upozorňuje na to polícia v súvislosti so Svetovým dňom pamiatky obetí dopravných nehôd. Pri príležitosti pietnej spomienky, pripadajúcej na tretiu novembrovú nedeľu, policajti zároveň vyzvali na zodpovedné správanie sa za volantom.
„Je chvíľou, keď sa zastavíme a spomenieme si na ľudí, ktorých životy sa skončili nečakane, často počas celkom obyčajnej cesty do práce, zo školy či domov za svojimi najbližšími,“ upozornila hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PPZ) Zuzana Hrabovská. „O to dôležitejšie je pripomínať si, že mnohým tragédiám na našich cestách možno predísť. Nepozornosť, riskovanie, prekračovanie najvyššej dovolenej rýchlosti či vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu môžu mať následky, ktoré už nemožno vziať späť,“ varovala.
Informovala, že od januára do konca októbra 2026 polícia eviduje 9966 dopravných nehôd, pri ktorých prišlo o život 217 osôb. „Každé z týchto čísel predstavuje jeden nenávratne stratený ľudský život a rodinu, ktorá sa musí vyrovnať s jeho stratou,“ dodala Hrabovská.
Poukázala i na to, že medzi obeťami sú aj deti, ktoré patria medzi najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky. „Vzhľadom na svoj vek a obmedzenú schopnosť predvídať a vyhodnocovať rizikové situácie sú osobitne vystavené nebezpečenstvu. O to väčšiu zodpovednosť máme my dospelí, aby sme ich chránili a svojím správaním im išli príkladom,“ vyzvala policajná hovorkyňa.
Svetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd preto podľa jej slov nie je iba dňom spomienok a úcty k zosnulým. Je aj príležitosťou zamyslieť sa nad vlastným správaním na cestách a uvedomiť si, že za volantom nerozhodujeme iba o svojom živote, ale často aj o životoch ostatných.
„Je chvíľou, keď sa zastavíme a spomenieme si na ľudí, ktorých životy sa skončili nečakane, často počas celkom obyčajnej cesty do práce, zo školy či domov za svojimi najbližšími,“ upozornila hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PPZ) Zuzana Hrabovská. „O to dôležitejšie je pripomínať si, že mnohým tragédiám na našich cestách možno predísť. Nepozornosť, riskovanie, prekračovanie najvyššej dovolenej rýchlosti či vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu môžu mať následky, ktoré už nemožno vziať späť,“ varovala.
Informovala, že od januára do konca októbra 2026 polícia eviduje 9966 dopravných nehôd, pri ktorých prišlo o život 217 osôb. „Každé z týchto čísel predstavuje jeden nenávratne stratený ľudský život a rodinu, ktorá sa musí vyrovnať s jeho stratou,“ dodala Hrabovská.
Poukázala i na to, že medzi obeťami sú aj deti, ktoré patria medzi najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky. „Vzhľadom na svoj vek a obmedzenú schopnosť predvídať a vyhodnocovať rizikové situácie sú osobitne vystavené nebezpečenstvu. O to väčšiu zodpovednosť máme my dospelí, aby sme ich chránili a svojím správaním im išli príkladom,“ vyzvala policajná hovorkyňa.
Svetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd preto podľa jej slov nie je iba dňom spomienok a úcty k zosnulým. Je aj príležitosťou zamyslieť sa nad vlastným správaním na cestách a uvedomiť si, že za volantom nerozhodujeme iba o svojom živote, ale často aj o životoch ostatných.