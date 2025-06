Pamiatkari pozývajú objaviť históriu vrámci Európskeho dňa archeológie

Bratislava 13. júna (TASR) - Malí aj veľkí záujemcovia o archeológiu môžu počas aktuálneho víkendu navštíviť múzeá, archeoparky a archeologické lokality, kde sú pre nich pripravené komentované prehliadky, prednášky, zážitkové atrakcie, workshopy aj tvorivé dielne. „Program je súčasťou Európskych dní archeológie, ktorých myšlienka sa zrodila v roku 2010 vo Francúzsku, na Slovensku sa prvýkrát konali v roku 2020, keď ich začal koordinovať Pamiatkový úrad (PÚ) SR,“ informovala Petronela Križanová z edično-propagačného oddelenia PÚ SR.



V rámci akcií upozornila napríklad na sobotňajšie (14. 6.) Potulky Kostolianskou kotlinou, v rámci ktorých bude od 09.00 do 10.00 h otvorený predrománsky Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom. „Dozviete sa viac o jeho stavebnom vývoji, pamiatkových výskumoch, reštaurovaní nástenných malieb a obnove. Samotná túra sa bude začínať od horárne Jedliny v Kostoľanoch pod Tribečom o 10.30 h,“ dodala Križanová.



V rámci Európskych dní archeológie sa v sobotu uskutoční tiež 11. ročník Limes Day - podujatia, ktoré spája dve rímske lokality zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, a to slovenskú Gerulatu a rakúske Carnuntum. V nedeľu (15. 6.) popoludní sa zasa uskutoční prechádzka Archeopotulky Rimavskou Sobotou. „Archeológ z Gemersko-malohontského múzea bude sprevádzať po širšom historickom jadre mesta a oboznámi nielen s najvýznamnejšími archeologickými nálezmi a miestami ich objavenia, ale aj s rôznymi zaujímavosťami z histórie mesta,“ priblížila zástupkyňa pamiatkarov.



Program celého víkendu možno nájsť na webe PÚ. Pripravené sú aj prezentácie v online prostredí. Pamiatkový úrad zverejní na platforme Sketchfab popisy k desiatim novým 3D modelom terénu archeologických nálezísk zo severného Slovenska.