VIDEO: Pamiatku Kuciaka a Kušnírovej si pripomenuli aj v zahraničí

Praha 21. februára (TASR) - Asi stovka ľudí sa zišla pred slovenským veľvyslanectvom v Prahe, aby si pripomenuli pamiatku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Pietne akcie k šiestemu výročiu ich smrti sa konali aj v ďalších siedmich krajinách, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Na zhromaždení v Prahe vystúpil aj slovenský publicista Fedor Gál. "Naši nepriatelia rozumejú len sile. Ich zbrane sú moc a prachy. Naše zbrane sú pravda, láska a výdrž. Výdrž preto, lebo pravda, láska, zlo a nenávisť sú večné. Ten zápas nemá konca," povedal Gál.







Zazneli aj slová českej investigatívnej novinárky a bývalej Kuciakovej spolupracovníčky Pavly Holcovej, ktoré prečítala jej matka. "Ešte vlani sme sa mohli utešovať tým, že Jano a Martina položili život za lepšie Slovensko, za to, aby sa spoločnosť prebrala a začala si nárokovať spravodlivejší a férovejší štát. Dnes už vieme, že sme túto bitku prehrali. Bojovať však budeme ďalej. Ak by sme tento boj vzdali, vzdali by sme sa aj odkazu Jána a Martiny," napísala Holcová.



Šieste výročie vraždy novinára a jeho snúbenice si v stredu pripomenuli aj niektorí českí politici. "Vo veľkej úcte dnes spomínam na dvoch mladých ľudí a prajem Slovensku, aby bojovalo za to, čo je správne," napísala na sociálnej sieti X predsedníčka Poslaneckej snemovne českého parlamentu Markéta Pekarová Adamová.



Iniciatíva Za slušné Slovensko zorganizovala spomienkové akcie v desiatkach slovenských miest. V zahraničí sa ľudia okrem Prahy zišli aj v Brne, Zlíne, Luxemburgu, Bruseli, Paríži, Osle, Haagu, Kodani či Vancouveri.



Novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zavraždili 21. februára 2018 v ich rodinnom dome vo Veľkej Mači v okrese Galanta. V prípade sú právoplatné tri rozsudky. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne. V prípade objednávateľov vraždy však proces ešte neskončil, rozhodovať bude Najvyšší súd.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)