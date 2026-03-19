Pamiatku Vlada Müllera si IFF Art Film uctí Cenou Milana Lasicu
Cena Milana Lasicu bola založená v roku 2025 ako pocta legendám slovenského filmového herectva a nadväzuje na odkaz dlhoročného prezidenta festivalu.
Autor TASR
Bratislava 19. marca (TASR) - Medzinárodný filmový festival (IFF) Art Film sa pripravuje na svoj 32. ročník, ktorý sa uskutoční od 19. do 25. júna v Košiciach. Po druhý raz vo svojej histórii odovzdá honorárne ocenenie - Cenu Milana Lasicu. Táto bude udelená in memoriam jednej z najvýraznejších osobností slovenskej kinematografie, hercovi Vladislavovi Müllerovi. TASR informovala PR manažérka Andrea Čurná.
Cena Milana Lasicu bola založená v roku 2025 ako pocta legendám slovenského filmového herectva a nadväzuje na odkaz dlhoročného prezidenta festivalu. „Je pre nás cťou a záväzkom pokračovať v odkaze Milana Lasicu a pripomínať si tak herecké osobnosti, ktoré formovali našu kinematografiu,“ uviedol umelecký riaditeľ festivalu, filmový režisér Martin Palúch. Prvým laureátom sa v roku 2025 stal Ivan Mistrík.
Podľa Palúcha je Vlado Müller ikonickou osobnosťou slovenského filmového herectva. „Nielen pre svoju urastenú postavu, ale najmä vďaka jedinečnému a vášnivému hereckému prejavu. Psychologické dimenzie dramatických postáv kreoval vždy s hlbokým oduševnením. Bol ako vulkán - s ľahkosťou vedel zaujať energickou výbušnosťou, no rovnako aj pokojnou, láskavou dobrosrdečnosťou,“ hovorí Palúch a dodáva, že Müllerova herecká variabilita sa nezmazateľne a hlboko vpísala do povedomia divákov prostredníctvom množstva výrazovo jedinečných postáv vo filme, televízii i divadle.
Vladislav Müller (1936 - 1996) patril k pilierom moderného slovenského herectva. Jeho umenie charakterizovala mimoriadna psychologická hĺbka, robustný prejav a sugestívny hlas, ktorým dokázal stvárniť komplexné postavy s vnútornými konfliktmi. Po absolvovaní odborného divadelného kurzu v Bratislave a pôsobení v divadlách v Nitre a Martine, zakotvil v roku 1966 na Novej scéne v Bratislave, kde pôsobil až do roku 1990. Na filmovom plátne debutoval v roku 1960, no prelom v jeho kariére prišiel vďaka spolupráci s režisérskou dvojicou Ján Kadár a Elmar Klos. Ich film Obžalovaný (1964), v ktorom Müller stvárnil hlavnú úlohu, získal Krištáľový glóbus na MFF v Karlových Varoch a odštartoval jeho hviezdnu dráhu.
Nezabudnuteľné výkony podal aj vo filmoch ako Medená veža (1970), Orlie pierko (1971) a predovšetkým vo vojnovej dráme Signum laudis (1980), kde jeho stvárnenie kaprála Hoferika patrí k vrcholom československej kinematografie. Jeho kariéru predčasne ukončil vážny úraz v divadle v roku 1990. Vlado Müller, otec známeho speváka Richarda Müllera, zomrel v roku 1996 vo veku 60 rokov.
Udelením Ceny Milana Lasicu si IFF Art Film pripomína jeho výnimočný talent a trvalý prínos pre slovenskú kultúru. „Som poctený tým, že budem môcť prevziať cenu pre môjho otca, obzvlášť aj preto, že nesie meno Milana Lasicu, človeka, ktorého som celoživotne obdivoval a s ktorým mám na konte aj jeden spoločný album,“ povedal Richard Müller, ktorý ocenenie prevezme za svojho otca.
Cena Milana Lasicu bola založená v roku 2025 ako pocta legendám slovenského filmového herectva a nadväzuje na odkaz dlhoročného prezidenta festivalu. „Je pre nás cťou a záväzkom pokračovať v odkaze Milana Lasicu a pripomínať si tak herecké osobnosti, ktoré formovali našu kinematografiu,“ uviedol umelecký riaditeľ festivalu, filmový režisér Martin Palúch. Prvým laureátom sa v roku 2025 stal Ivan Mistrík.
Podľa Palúcha je Vlado Müller ikonickou osobnosťou slovenského filmového herectva. „Nielen pre svoju urastenú postavu, ale najmä vďaka jedinečnému a vášnivému hereckému prejavu. Psychologické dimenzie dramatických postáv kreoval vždy s hlbokým oduševnením. Bol ako vulkán - s ľahkosťou vedel zaujať energickou výbušnosťou, no rovnako aj pokojnou, láskavou dobrosrdečnosťou,“ hovorí Palúch a dodáva, že Müllerova herecká variabilita sa nezmazateľne a hlboko vpísala do povedomia divákov prostredníctvom množstva výrazovo jedinečných postáv vo filme, televízii i divadle.
Vladislav Müller (1936 - 1996) patril k pilierom moderného slovenského herectva. Jeho umenie charakterizovala mimoriadna psychologická hĺbka, robustný prejav a sugestívny hlas, ktorým dokázal stvárniť komplexné postavy s vnútornými konfliktmi. Po absolvovaní odborného divadelného kurzu v Bratislave a pôsobení v divadlách v Nitre a Martine, zakotvil v roku 1966 na Novej scéne v Bratislave, kde pôsobil až do roku 1990. Na filmovom plátne debutoval v roku 1960, no prelom v jeho kariére prišiel vďaka spolupráci s režisérskou dvojicou Ján Kadár a Elmar Klos. Ich film Obžalovaný (1964), v ktorom Müller stvárnil hlavnú úlohu, získal Krištáľový glóbus na MFF v Karlových Varoch a odštartoval jeho hviezdnu dráhu.
Nezabudnuteľné výkony podal aj vo filmoch ako Medená veža (1970), Orlie pierko (1971) a predovšetkým vo vojnovej dráme Signum laudis (1980), kde jeho stvárnenie kaprála Hoferika patrí k vrcholom československej kinematografie. Jeho kariéru predčasne ukončil vážny úraz v divadle v roku 1990. Vlado Müller, otec známeho speváka Richarda Müllera, zomrel v roku 1996 vo veku 60 rokov.
Udelením Ceny Milana Lasicu si IFF Art Film pripomína jeho výnimočný talent a trvalý prínos pre slovenskú kultúru. „Som poctený tým, že budem môcť prevziať cenu pre môjho otca, obzvlášť aj preto, že nesie meno Milana Lasicu, človeka, ktorého som celoživotne obdivoval a s ktorým mám na konte aj jeden spoločný album,“ povedal Richard Müller, ktorý ocenenie prevezme za svojho otca.