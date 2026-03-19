Pamiatku Vlada Müllera si IFF Art Film uctí Cenou Milana Lasicu

V roku 1936 sa narodil divadelný a filmový herec Vladislav Müller. Počas svojej hereckej kariéry vytvoril Vlado Müller mnoho výrazných charakterových postáv, vážneho aj komediálneho charakteru. Okrem toho, že sa venoval divadlu, výrazne sa presadil aj ako filmový herec, pôsobil v televízii, rozhlase a v dabingu. Zomrel 20. júna 1996. Na archívnej snímke predstaviteľ psychologicko-realistického herectva, s úsilím o maximálnu presvedčivosť a pravdivosť bol v roku 1979 ocenený titulom zaslúžilý umelec. Foto: TASR/Miroslav Vojtek

Autor TASR
Bratislava 19. marca (TASR) - Medzinárodný filmový festival (IFF) Art Film sa pripravuje na svoj 32. ročník, ktorý sa uskutoční od 19. do 25. júna v Košiciach. Po druhý raz vo svojej histórii odovzdá honorárne ocenenie - Cenu Milana Lasicu. Táto bude udelená in memoriam jednej z najvýraznejších osobností slovenskej kinematografie, hercovi Vladislavovi Müllerovi. TASR informovala PR manažérka Andrea Čurná.

Cena Milana Lasicu bola založená v roku 2025 ako pocta legendám slovenského filmového herectva a nadväzuje na odkaz dlhoročného prezidenta festivalu. „Je pre nás cťou a záväzkom pokračovať v odkaze Milana Lasicu a pripomínať si tak herecké osobnosti, ktoré formovali našu kinematografiu,“ uviedol umelecký riaditeľ festivalu, filmový režisér Martin Palúch. Prvým laureátom sa v roku 2025 stal Ivan Mistrík.

Podľa Palúcha je Vlado Müller ikonickou osobnosťou slovenského filmového herectva. „Nielen pre svoju urastenú postavu, ale najmä vďaka jedinečnému a vášnivému hereckému prejavu. Psychologické dimenzie dramatických postáv kreoval vždy s hlbokým oduševnením. Bol ako vulkán - s ľahkosťou vedel zaujať energickou výbušnosťou, no rovnako aj pokojnou, láskavou dobrosrdečnosťou,“ hovorí Palúch a dodáva, že Müllerova herecká variabilita sa nezmazateľne a hlboko vpísala do povedomia divákov prostredníctvom množstva výrazovo jedinečných postáv vo filme, televízii i divadle.

Vladislav Müller (1936 - 1996) patril k pilierom moderného slovenského herectva. Jeho umenie charakterizovala mimoriadna psychologická hĺbka, robustný prejav a sugestívny hlas, ktorým dokázal stvárniť komplexné postavy s vnútornými konfliktmi. Po absolvovaní odborného divadelného kurzu v Bratislave a pôsobení v divadlách v Nitre a Martine, zakotvil v roku 1966 na Novej scéne v Bratislave, kde pôsobil až do roku 1990. Na filmovom plátne debutoval v roku 1960, no prelom v jeho kariére prišiel vďaka spolupráci s režisérskou dvojicou Ján Kadár a Elmar Klos. Ich film Obžalovaný (1964), v ktorom Müller stvárnil hlavnú úlohu, získal Krištáľový glóbus na MFF v Karlových Varoch a odštartoval jeho hviezdnu dráhu.

Nezabudnuteľné výkony podal aj vo filmoch ako Medená veža (1970), Orlie pierko (1971) a predovšetkým vo vojnovej dráme Signum laudis (1980), kde jeho stvárnenie kaprála Hoferika patrí k vrcholom československej kinematografie. Jeho kariéru predčasne ukončil vážny úraz v divadle v roku 1990. Vlado Müller, otec známeho speváka Richarda Müllera, zomrel v roku 1996 vo veku 60 rokov.

Udelením Ceny Milana Lasicu si IFF Art Film pripomína jeho výnimočný talent a trvalý prínos pre slovenskú kultúru. „Som poctený tým, že budem môcť prevziať cenu pre môjho otca, obzvlášť aj preto, že nesie meno Milana Lasicu, človeka, ktorého som celoživotne obdivoval a s ktorým mám na konte aj jeden spoločný album,“ povedal Richard Müller, ktorý ocenenie prevezme za svojho otca.
