Pamiatky budú svietiť na červeno,pripomenú si ľudí trpiacich pre vieru

Bratislava 25. novembra (TASR) - Bratislavský hrad, Most SNP v hlavnom meste a ďalších desať pamiatok na Slovensku sa v stredu večer rozžiaria na červeno. Slovensko sa pripojí ku krajinám sveta, ktoré si pripomenú ľudí prenasledovaných alebo trpiacich pre vieru, pričom 70 percent z nich tvoria kresťania, uvádza publikácia pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej cirkvi. TASR o tom informoval manažér pre komunikáciu a PR ACN – Pomoc trpiacej cirkvi Ján Tkáč.



"Som veľmi rád, že Slovensko sa konečne pripája ku krajinám, v ktorých je náboženská sloboda braná vážne a ako základné a neodňateľné ľudské právo," povedal Miroslav Dzurech, riaditeľ slovenskej kancelárie nadácie ACN. Ako dodal, verejnosť často zabúda hovoriť nahlas, že 300 miliónov kresťanov na celom svete žije v krajine, kde trpia alebo sú priamo diskriminovaní či prenasledovaní.



Od 18.00 h budú rozsvietené pamiatky, ako Bratislavský hrad, Most SNP v Bratislave, mestská veža v Banskej Bystrici, Dóm svätej Alžbety v Košiciach, Katedrála svätého Martina v Spišskej Kapitule, Katedrálna svätého Jána Krstiteľa v Trnave, Bazilika svätého Mikuláša v Trnave, Katedrála svätého Emeráma v Nitre, Katedrála Najsvätejšej Trojice v Žiline, Bazilika na Mariánskej hore v Levoči, Kostol svätého Martina v Trstenej, Kostol všetkých svätých v Ludrovej či socha Krista v obci Klin.



Podľa správy o stave náboženskej slobody vo svete, ktorú každé dva roky publikuje nadácia ACN, sa v niektorých krajinách situácia zhoršuje každým rokom.



Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi je celosvetová dobročinná organizácia, ktorá od roku 1947 pomáha trpiacim a prenasledovaným. Zastúpenie má v 26 krajinách sveta a ročne podporí viac ako 5000 projektov konkrétnej a adresnej pomoci komunitám, ktoré trpia. Na Slovensku pôsobí od roku 2017 a je známa aj pod niekdajším názvom Kirche in Not.