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Pamiatky budú svietiť načerveno, pripomenú si ľudí trpiacich pre vieru
Podľa údajov Nadácie ACN je približne 220 miliónov kresťanov po celom svete priamo vystavených prenasledovaniu pre svoju vieru.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Viaceré pamiatky na Slovensku, ale aj vo svete, sa počas stredy rozsvietia načerveno. Ľudia sa takýmto spôsobom počas týždňa pripájajú k výzve Nadácie ACN, ktorej cieľom je vyjadriť solidaritu prenasledovaným a utláčaným kresťanom. Do Červeného týždňa, respektíve Červenej stredy, sa zapájajú jednotlivci, ale aj celé farnosti, komunity, inštitúcie či mestá prostredníctvom modlitieb, svedectiev a osvetlenia kostolov a verejných pamiatok. Informuje o tom na svojom webe Nadácia ACN.
Podľa údajov Nadácie ACN je približne 220 miliónov kresťanov po celom svete priamo vystavených prenasledovaniu pre svoju vieru. Cieľom Červeného týždňa a Červenej stredy je upriamiť pozornosť na ich utrpenie a pripomenúť im, že na nich ľudia nezabúdajú.
Červená streda, ktorá v mnohých krajinách pripadá práve na 18. novembra, je kľúčovým momentom kampane. Podujatia sa však konajú počas celého novembra. Popri osvetlených mestách ide aj o modlitebné stretnutia, konferencie, školské aktivity a prezentácie osobných svedectiev prenasledovaných.
Zo solidarity k prenasledovaným žiaria tieto dni načerveno napríklad Most SNP, Slovenské národné divadlo či Prezidentský palác v Bratislave, Katedrála sv. Alžbety v Košiciach, Nitriansky hrad, Spišská Kapitula či mestská veža v Trenčíne. Najintenzívnejšie aktivity počas Červenej stredy na Slovensku sa uskutočnia v Trnave, kde počas Trnavskej novény bude o 18.00 h odslúžená svätá omša za prenasledovaných kresťanov.
Podľa údajov Nadácie ACN je približne 220 miliónov kresťanov po celom svete priamo vystavených prenasledovaniu pre svoju vieru. Cieľom Červeného týždňa a Červenej stredy je upriamiť pozornosť na ich utrpenie a pripomenúť im, že na nich ľudia nezabúdajú.
Červená streda, ktorá v mnohých krajinách pripadá práve na 18. novembra, je kľúčovým momentom kampane. Podujatia sa však konajú počas celého novembra. Popri osvetlených mestách ide aj o modlitebné stretnutia, konferencie, školské aktivity a prezentácie osobných svedectiev prenasledovaných.
Zo solidarity k prenasledovaným žiaria tieto dni načerveno napríklad Most SNP, Slovenské národné divadlo či Prezidentský palác v Bratislave, Katedrála sv. Alžbety v Košiciach, Nitriansky hrad, Spišská Kapitula či mestská veža v Trenčíne. Najintenzívnejšie aktivity počas Červenej stredy na Slovensku sa uskutočnia v Trnave, kde počas Trnavskej novény bude o 18.00 h odslúžená svätá omša za prenasledovaných kresťanov.