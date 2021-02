PRIESKUM: Pandémia mení stravovacie návyky Slovákov

Bratislava 9. februára (TASR) – Pandémia nového koronavírusu mnohých Slovákov prinútila k zmene stravovania. Teplý, zdravý obed je pre ľudí čoraz dôležitejší. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu Food Barometer, na ktorom sa na Slovensku zúčastnilo 5740 respondentov. Viac ako polovica opýtaných upriamila počas koronakrízy svoju pozornosť na zdravšiu stravu.



"Či si ju pripravili doma, alebo objednali prostredníctvom reštaurácií, viac si všímali, z akých surovín je pripravená," upozornili spracovatelia výsledkov prieskumu. "Čerstvosť potravín bola dôležitá pre 63,4 percenta opýtaných, pričom predchádzajúci rok to bolo veľmi dôležité iba pre štvrtinu z nich (25,4 percenta)," dodali.



Slovenskí zamestnanci, ktorí sa zapojili do prieskumu Food Barometra, si pod slovným spojením „zdravšia strava“ predstavujú okrem čerstvých potravín aj viac vegetariánskych a vegánskych alternatív, vyše polovica opýtaných má motiváciu hľadať zdravšie možnosti a zreteľne označené nutričné hodnoty jedál.



Z prieskumu takisto vyplynulo, že takmer dve tretiny zamestnancov, ktorí si objednávajú jedlo z reštaurácií, platia za jedlo zamestnaneckými benefitmi - stravnými lístkami alebo elektronickou stravovacou kartou. Táto možnosť platby za jedlo pomáha podľa názoru 78,9 percenta reštaurácií, zapojených do prieskumu Food Barometra, prežiť krízu.