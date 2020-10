Krajiny nenakupovali test na COVID-19 v roku 2018

Bratislava 9. októbra (TASR) - V článkoch na dezinformačných weboch a príspevkoch na Facebooku sa šírili tabuľky z webových stránok Svetovej banky, ktoré majú dokazovať, že jednotlivé krajiny nakupovali testovacie sady na COVID-19 už v roku 2018. Nie je to pravda. Ide o zoznam dovážaných lekárskych pomôcok, ktoré v roku 2018 už existovali na iné účely, ale až v apríli 2020 boli reklasifikované ako produkty vhodné na boj proti pandémii COVID-19. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.



Stránka Badatel.net zazdieľala 16. septembra 2020 článok s titulkom "Obrovský podvod: Svetová banka už v roku 2018 evidovala testy na COVID-19". V článku sú snímky tabuliek so zoznamom krajín s rôznymi údajmi o dovoze "testovacích súprav COVID-19" (v angličtine COVID-19 Test Kits). V zozname krajín je aj Slovenská republika. Článok poukazuje na to, že pri tejto položke je uvedený rok 2018 - napriek tomu, že prvé prípady ochorenia COVID-19 spôsobeného novým koronavírusom SARS-CoV-2 boli vo Wu-chane zaznamenané až koncom roka 2019.



Články s rovnakým posolstvom uverejnili napríklad Hlavné správy, portál cz24.news, alebo facebookova stránka Chemtrails Slovensko. Článok z Bádateľa bol prerozprávaný aj do audiopodoby a zavesený užívateľom Igor Jurečka na YouTube vo forme videa. Na základe dát z analytického nástroja Crowdtangle zdieľalo tieto dezinformačné tvrdenia viac ako 17.000 používateľov Facebooku.



Tabuľky pochádzajú naozaj z webovej stránky WITS (World Integrated Trade Solution), čo je spoločná iniciatíva Svetovej banky, Konferencie OSN pre obchod a rozvoj (UNCTAD), Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a ďalších organizácií poskytujúcich dáta o medzinárodnom obchode a tarifách.



To však v žiadnom prípade nedokazuje, že krajiny nakupovali testovacie súpravy pre detekciu ochorení COVID-19 pred samotným objavením vírusu SARS CoV-2 v decembri 2019, ako tvrdia autori dezinformačných príspevkov.



Svetová banka pre agentúru AFP v e-maile z 8. septembra 2020 uviedla, že výrobky označené v databáze WITS názvom "COVID-19" boli už dlho pred pandémiou použité na iné účely, ale po prepuknutí pandémie získali na dôležitosti. Preto Svetová colná organizácia (WCO) dočasne premenovala ich klasifikáciu na "COVID-19", aby sa uľahčilo sledovanie ich pohybu.



"V apríli tohto roku skompilovala WCO zoznam kódov do harmonizovaného systému, ktorý krajinám pomáha sledovať a prípadne urýchliť pohyb kritických produktov používaných v súvislosti s ochorením COVID-19," uviedla ďalej Svetová banka.



Na zozname sa nachádzajú "desiatky konkrétnych zdravotníckych pomôcok používaných k diagnostike alebo liečbe tohto ochorenia vrátane ventilátorov, ktoré, ako všetci vieme, existovali už dlho pred vypuknutím pandémie COVID-19", informovala Svetová banka agentúru AFP.



Testovacie súpravy z tabuliek v príspevkoch nesú kód 3822.00. Ten podľa WCO zodpovedá "diagnostickým činidlám na báze testu polymerázovej reťazovej reakcie (PCR) nukleových kyselín".



V tlačovej správe z 8. septembra 2020 Svetová banka vysvetlila, že kvôli dezinformačnej kampani na sociálnych sieťach bola stránka WITS "aktualizovaná tak, aby odrážala realitu: testy na COVID-19 pred rokom 2020 neexistovali. To, čo bolo ešte pred niekoľkými dňami na WITS označené ako COVID-19 Test Kit, je teraz správne označené v sekcii WITS Covid ako Zdravotnícke testy".