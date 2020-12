NÁKAZA SA ŠÍRI: Pandemická komisia navrhne zákaz vychádzania

Bratislava 11. decembra (TASR) – Pandemická komisia navrhne zákaz vychádzania. Ten by mal byť podobný ako pred celoplošným testovaním. Vychádzať by sa mohlo len za účelom cestovania do práce, do školy, či napríklad na nákup potravín. Dôvodom je veľmi vážna situácia okolo nového koronavírusu a zvyšujúci sa počet hospitalizácií. Po rokovaní Pandemickej komisie vlády SR to uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).



Kedy by malo k sprísneniu lockdownu dôjsť, závisí podľa šéfa rezortu zdravotníctva od rozhodnutia vlády SR. "Čím neskôr ho zavedieme, tým dlhšie musí trvať, aby sme sa dostali k nejakým pozitívnym číslam," komentoval, pričom zdôraznil, že pandemická komisia je len poradným orgánom.



Osoby, ktoré sa dajú otestovať, budú mať podľa Krajčího výnimku zo zákazu. Návšteva prírody by bola možná len v rámci okresu. Šéf rezortu priznal, že každý piaty pacient, ktorý sa dostane do nemocnice, ochoreniu COVID-19 podľahne. K nákaze často dochádza práve v nemocniciach a v zariadeniach sociálnych služieb.