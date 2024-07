Pandemická skupina má o zdravotných predpisoch rokovať opäť v auguste

Bratislava 13. júla (TASR) - K aktualizovaným medzinárodným zdravotným predpisom, od prijatia ktorých sa SR verbálne disasociovala, sa má medzirezortná pandemická skupina stretnúť opäť v auguste. Avizovala to ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) po stredajšom (10. 7.) rokovaní vlády.



"Čakáme teraz, pokiaľ nám prídu komplexné znenia medzinárodných zdravotníckych predpisov a na základe toho bude opätovne zvolaná rozšírená pracovná skupina," povedala.



Slovenská republika sa na júnovom stretnutí členských krajín WHO v Ženeve verbálne disasociovala, teda dištancovala od prijatia balíka revidovaných článkov Medzinárodných zdravotných predpisov (IHR).



Postoj SR kritizovali viaceré zdravotnícke a pacientske organizácie aj opozícia. Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár krok odôvodnil tým, že nové predpisy uprednostňujú záujmy farmaceutického priemyslu. Namietal aj neprimerané zásahy do ľudských práv a základných slobôd či do zvrchovanosti suverénnych členských štátov.