Pápež František oficiálne potvrdil septembrovú návštevu Slovenska

Prezidentka SR Zuzana Čaputová (vľavo) a pápež František počas súkromnej audiencie vo Vatikáne, foto z archívu. Foto: TASR - Kancelária prezidenta SR

Vatikán/Bratislava 4. júla (TASR) - Pápež František v septembri navštívi slovenské mestá Bratislava, Prešov, Košice a Šaštín. V nedeľu to oznámil hovorca Vatikánu Matteo Bruni, uviedol informačný portál Svätej stolice Vatican News. Pred návštevou Slovenska zavíta aj do maďarskej Budapešti.píše sa vo vyhlásení.Samotný pápež František návštevu oboch krajín potvrdil v nedeľu pri príhovore a modlitbe Anjel Pána vo Vatikáne. Na Slovensko pápež príde na pozvanie prezidentky SR Zuzany Čaputovej.uviedol pápež, ktorý zároveň poďakoval všetkým, ktorí cestu pripravujú. Pápež pritom osobitne pozdravil slovenských pútnikov na vatikánskom Námestí svätého Petra, tí tam prišli so zástavami.Pápež aj tlačový odbor Svätej stolice zároveň potvrdili, že pred návštevou Slovenska hlava katolíckej cirkvi 12. septembra zavíta do maďarskej metropoly BudapešťPápežovo rozhodnutie navštíviť Slovensko v nedeľu privítala aj prezidentka Zuzana Čaputová a šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok.uviedol Korčok, ktorý sa v minulosti s pápežom už stretol vlani v decembri počas prezidentskej návštevy vo Vatikáne.Návšteva pápeža Františka bude v poradí štvrtou apoštolskou návštevou Svätého Otca na Slovensku. V minulosti Slovensko trikrát navštívil pápež Ján Pavol II., a to v rokoch 1990, 1995 a 2003.