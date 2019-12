Pápež František prijal premiéra Petra Pellegriniho

Výberová chronológia stretnutí slovenských ústavných činiteľov s pápežmi



6. júna 1993 - Prezidenta Slovenskej republiky Michala Kováča počas pracovnej návštevy Talianska a Vatikánu prijal pápež Ján Pavol II.



17. decembra 1994 - Prezident Michal Kováč sa vo Vatikáne zúčastnil na slávnostnom rozsvietení vianočného stromu zo Slovenska. Prezidenta so sprievodom prijal na audiencii pápež Ján Pavol II.



20. - 22. apríla 1995 - Premiér Vladimír Mečiar bol na pracovnej návšteve Talianska a Vatikánu. Mečiara prijal pápež Ján Pavol II. vo svojom letnom sídle Castel Gandolfo.



12. - 15. novembra 1997 - Prezident Michal Kováč navštívil Taliansko. Počas návštevy bol aj na súkromnej audiencii u pápeža Jána Pavla II. a stretol sa aj so štátnym sekretárom kardinálom Angelom Sodanom.



7. - 8. apríla 1999 - Predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda bol na oficiálnej návšteve Talianska a Vatikánu, kde sa stretol so štátnym sekretárom Angelom Sodanom. Dzurindu prijal na súkromnej audiencii aj pápež Ján Pavol II.



28. - 29. októbra 1999 - Prezident SR Rudolf Schuster sa počas oficiálnej návštevy Vatikánu a Talianska stretol s pápežom Jánom Pavlom II., štátnym sekretárom kardinálom Angelom Sodanom a s veľmajstrom Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov frátrom Andrewom Bertiem.



15. februára 2000 - Prezident SR Rudolf Schuster s delegáciou navštívil Rím a Vatikán. Slovenskej delegácii na čele s prezidentom Schusterom sa v aule Pavla VI. prihovoril kardinál Jozef Tomko a prijal ju aj pápež Ján Pavol II. V aule zaznel tiež prejav prezidenta SR s výzvou na ekumenizmus a zmierenie medzi cirkvami.



24. novembra 2000 - Predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda a vatikánsky štátny sekretár Angelo Sodano podpísali vo Vatikáne základnú zmluvu medzi SR a Svätou stolicou. Slovenského premiéra prijal aj pápež Ján Pavol II.



18. decembra 2000 - Prezident SR Rudolf Schuster navštívil Vatikán, aby si s tamojším štátnym sekretárom vymenili ratifikačné listiny k Základnej zmluve. Zmluva tak nadobudla účinnosť. Slovenského prezidenta prijal aj pápež Ján Pavol II.



2. apríla 2001 - Predseda NR SR Jozef Migaš rokoval vo Vatikáne s pápežom Jánom Pavlom II. a s vatikánskym štátnym tajomníkom kardinálom Angelom Sodanom. Témou rokovaní bola Základná zmluva medzi SR a Vatikánom.



4. novembra 2001 - Prezident SR Rudolf Schuster sa s manželkou vo Vatikáne zúčastnil na blahorečení prešovského biskupa Pavla Petra Gojdiča a rehoľného kňaza Metoda Dominika Trčku. Prezidenta Schustera prijal na súkromnej audiencii aj pápež Ján Pavol II.



28. októbra 2002 - Prezident SR Rudolf Schuster bol na audiencii u pápeža Jána Pavla II, ktorý sa v príhovore dotkol aj aktuálnej otázky integrácie SR do európskych štruktúr. Zároveň vyzdvihol význam výmeny ratifikačných listín zmluvy o duchovnej službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch republiky.



29. marca 2003 - Predseda NR SR Pavol Hrušovský na audiencii vo Vatikáne pozval pápeža Jána Pavla II. na návštevu parlamentu počas jeho cesty na Slovensko, ktorá sa plánovala na jeseň toho istého roku. Obaja predstavitelia diskutovali aj o pripravenosti SR na vstup do EÚ.



17. júna 2005 - Prezidenta SR Ivana Gašparoviča prijal pápež Benedikt XVI. Gašparovič ho pozval na návštevu Slovenska.



1. mája 2011 - Prezident SR Ivan Gašparovič sa vo Vatikáne zúčastnil na blahorečení pápeža Jána Pavla II. Na krátkej audiencii ho prijal aj jeho nástupca Benedikt XVI.



17. - 18. januára 2012 - Predseda Národnej rady SR Pavol Hrušovský sa stretol vo Vatikáne s pápežom Benediktom XVI, ktorého opätovne pozval na návštevu Slovenska a odovzdal mu sklenenozlatú plastiku so svätým Cyrilom a Metodom.



27. februára 2013 - Prezident SR Ivan Gašparovič odcestoval na Národnú púť do Vatikánu, ktorú organizovala Konferencia biskupov Slovenska (KBS) pri príležitosti 1150. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na územie Slovenska. Gašparovič bol jedinou hlavou štátu, ktorá sa zúčastnila na poslednej verejnej generálnej audiencii pápeža Benedikta XVI. Zároveň bol aj posledným prezidentom, ktorého dosluhujúca hlava katolíckej cirkvi prijala na súkromnej audiencii.



19. marca 2013 - Prezident SR Ivan Gašparovič pri osobnom stretnutí s pápežom Františkom mu zablahoželal k jeho zvoleniu a odovzdal pozdravy od slovenských občanov.



27. apríla 2014 – Slovenský prezident Ivan Gašparovič počas krátkeho rozhovoru s pápežom Františkom vo Vatikáne pozval hlavu katolíckej cirkvi na návštevu Slovenska. Obaja sa stretli na svätorečení pápežov vo Vatikáne.



9. apríla 2015 - Prezidenta SR Andreja Kisku prijal na osobnej audiencii pápež František. Okrem pápeža sa Kiska stretol aj so štátnym sekretárom Svätej stolice kardinálom Pietrom Parolinom.



14. decembra 2018 - Prezident SR Andrej Kiska absolvoval audienciu u pápeža Františka, ktorému odovzdal dar zo Slovenska - štyri vianočné gule, ktoré vyrobili ľudia zo sociálne znevýhodnených skupín. Pri odchode z audiencie pápež požiadal prezidenta Kisku o odovzdanie daru pre emeritného trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka.



22. marca 2019 - Spoločnú audienciu u pápeža Františka absolvovali predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) a predseda Poslaneckej snemovne českého parlamentu Radek Vondráček. Pápeža pozvali na spoločnú návštevu oboch krajín.

Vatikán 9. decembra (TASR) - Pápež František v pondelok prijal slovenského premiéra Petra Pellegriniho s delegáciou počas jeho oficiálnej návštevy Svätej stolice.Pellegrini v priebehu audiencie odovzdal najvyššiemu predstaviteľovi katolíckej cirkvi dary zo Slovenska - vyrezávaný betlehem z Oravy a sklenený kríž zobrazujúci Sedembolestnú Pannu Máriu, patrónku Slovenska, od umeleckého sklára a dizajnéra Achilleasa Sdoukosa. Umelec má grécky pôvod po otcovi, jeho matkou je slovenská maliarka Ingrid Zámečníková.Premiér sa po audiencii u pápeža stretne so štátnym sekretárom Svätej stolice kardinálom Pietrom Parolinom.Vlani pred Vianocami absolvoval audienciu u pápeža vtedajší prezident Andrej Kiska. Pontifikovi odovzdal dar zo Slovenska - štyri vianočné gule, ktoré vyrobili ľudia zo sociálne znevýhodnených skupín.Spoločnú audienciu u pápeža Františka absolvovali v marci tohto roku predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) a predseda Poslaneckej snemovne českého parlamentu Radek Vondráček. Pápeža pozvali na spoločnú návštevu oboch krajín.Dosiaľ posledným slovenským premiérom, ktorého prijal pápež, bol Mikuláš Dzurinda. Audienciu absolvoval u Jána Pavla II. v novembri 2000. Dzurinda a vatikánsky štátny sekretár Angelo Sodano vtedy podpísali základnú zmluvu medzi SR a Svätou stolicou.(osobitná spravodajkyňa TASR Monika Himpánová)