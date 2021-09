Pápež František vie prekvapiť originálnymi slovami a skutkami

Novým, v poradí už 266. pápežom, sa 13. marca 2013 stal Argentínčan Jorge Mario Bergoglio, arcibiskup z Buenos Aires. Foto: TASR/AP

Radosť argentínskych veriacich zo zvolenia pápeža Františka. Foto: TASR/AP

Pápež František umýva nohu odsúdenému v rímskom väzení pre mladistvých Casa del Marmo. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke členská karta, ktorá patrí

pápežovi Františkovi. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke jeden zo stovky listov, ktorý poľský kardinál Karol Wojtyla, dnes zosnulý pápež Ján Pavol II, napísal vydatej americkej filozofke poľského pôvodu Anne-Terese Tymienieckej. Foto: TASR/AP

Pápež František sa lúči s deťmi, ktoré sa s ním previezli v papamobile, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Na snímke pápež František počas videorozhovoru z Vatikánu s členmi posádky Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) v októbri 2017. Foto: TASR/AP

Pápež František si prezerá figúrku dinosaura, ktorú mu daroval chlapec počas príchodu na pravidelnú generálnu audienciu v aule Pavla VI. vo Vatikáne, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Bratislava 11. septembra (TASR) - Pápež František absolvuje v dňoch 12. - 15. septembra apoštolskú návštevu Slovenska. TASR v tejto súvislosti prináša výber zaujímavých vyjadrení či originálnych prejavov v poradí 266. pápeža Františka, ktorého kardináli zvolili 13. marca 2013.Pápež sa krátko po svojom zvolení vyhol pápežskej limuzíne a namiesto nej cestoval na večeru vo vatikánskej rezidencii kyvadlovým autobusom s ďalšími kardinálmi.Nasledujúci deň sa vrátil do hotela v Ríme patriacom katolíckej cirkvi, kde bol ubytovaný až do začiatku konkláve. Trval na tom, že zaplatí účet.Svojich rodákov v Argentíne vyzval, aby necestovali na jeho inauguráciu do Vatikánu. Chcel aby peniaze, ktoré by ich stála cesta, darovali charitatívnym organizáciám.Počas Veľkonočného trojdnia 28. marca 2013 umyl nohy tuctu odsúdených v rímskom väzení pre mladistvých.V marci 2014 sa pomodlil za obete mafie a vyzval mafiánov na zmenu správania sa.V roku roku 2014 prenikla na verejnosť informácia, že aj po zvolení za pápeža zaplatil členský poplatok pre svoj obľúbený argentínsky futbalový klub San Lorenzo.Svoje 77. narodeniny 17. decembra 2014 oslávil rannou omšou v kaplnke v Dome sv. Marty. Zúčastnili sa jej aj štyria bezdomovci žijúci v uliciach okolo Vatikánu, bol medzi nimi aj Slovák.Rok 2015 začal okrem iného vyhlásením z 19. januára, že dobrí katolíci nemusia byť ako králiky, čím sa dotkol otázky zodpovedného rodičovstva. Pripomenul aj príhodu, ako pokarhal jednu ženu za to, že čaká ôsme dieťa napriek tomu, že predchádzajúcich sedem porodila cisárskym rezom.Bezdomovcom žijúcim v okolí Vatikánu 5. februára 2015 rozdal 300 dáždnikov.Pápež si 4. septembra odskočil z Vatikánu do Ríma kúpiť nové okuliare. Predtým zvyčajne chodil s novými okuliarmi do Vatikánu optik.povedal 2. decembra 2015 pre vatikánsky týždenník Credere a dodal:Aj pápeži môžu prežiť "zdravé a sväté" priateľstvo so ženami, povedal 18. februára 2016. Reagoval tak na odhalenie blízkeho vzťahu medzi zosnulým pápežom Ján Pavol II. a vydatou ženou, americkou filozofkou poľského pôvodu Annou-Teresou Tymienieckou.Oficiálny účet na sociálnej sieti Instagram si otvoril 19. marca 2016.Na Zelený štvrtok 24. marca umyl a pobozkal nohy moslimským, pravoslávnym, hinduistickým a katolíckym utečencom.Dvom dievčatám a dvom chlapcom umožnil 8. júna, aby spoločne s ním absolvovali jeden okruh v papamobile.Na svoje 80. narodeniny raňajkoval s ôsmimi bezdomovcami, ktorí žijú v okolí Námestia sv. Petra vo Vatikáne.Na verejnosti sa nečakane zjavil 21. decembra, keď sa vybral na nákup ortopedických topánok do obchodu so zdravotníckymi potrebami v Ríme.Pápež 6. januára 2017 vyhlásil, aby veriaci hľadali Boha na okraji spoločnosti, nie v palácoch.V tomto istom roku 25. októbra telefonoval s astronautmi z Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS).Prvý svetový deň chudobných slávil 19. novembra 2017 s približne siedmimi tisíckami ľudí v núdzi. Počas celebrovania omše mu pomáhalo 12 ľudí - migranti, chudobní či bezdomovci. Po jej skončení bolo 1500 ľudí v núdzi pozvaných na obed s pápežom Františkom.Pápež prijal 8. júna 2018 na súkromnej audiencii členov 53. misie na ISS pod vedením talianskeho astronauta Paola Nespoliho. Hosťami boli aj traja astronauti z USA a ich ruský kolega. Nespoli absolvoval s pápežom 20-minútový rozhovor z kozmu.Malý argentínsky chlapec ušiel 29. novembra 2018 svojej matke na generálnej audiencii vo Vatikáne a išiel sa na pódium hrať s pápežom Františkom. Chlapec bol autista.pochválil ho pápež.Zmenu znenia modlitby Otčenáš schválil 6. júna 2019. Namiesto frázybude platný výrazOznámil 28. októbra 2019 zmenu v názve vatikánskeho archívu s tým, že už nebude obsahovať slovoa bude mať názovPápež 1. januára 2020 priznal, že stratil trpezlivosť s veriacou, ktorá ho na Námestí sv. Petra schmatla za ruku. Pápež ju v reakcii dvakrát buchol po ruke.uviedol pápež vo Vatikáne pred omšou, na ktorej odsúdil násilie voči ženám.Očkovanie proti chorobe COVID-19 absolvoval spoločne so svojim predchodcom Benediktom XVI. 14. januára 2021.