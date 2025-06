Pápež Ján Pavol II. navštívil Slovensko druhýkrát pred 30 rokmi

Bratislava 29. júna (TASR) - Od druhej návštevy pápeža Jána Pavla II. na Slovensku uplynie 30 rokov. V dňoch od 30. júna do 3. júla 1995 navštívil postupne Bratislavu, Nitru, Šaštín, Košice, Prešov, Spišskú Kapitulu, Levoču, Poprad a Vysoké Tatry. Počas štvordňového pobytu sa Svätý Otec stretol s najvyššími predstaviteľmi krajiny a so stovkami tisíc veriacich. Síce išlo o druhú návštevu Jána Pavla II. na Slovensku, ale bola prvou v ére samostatnosti.



Podľa historických prameňov hlava katolíckej cirkvi zavítala po prvý raz na územie terajšieho Slovenska už v polovici 11. storočia. V roku 1052 prišiel do Bratislavy pápež Lev IX.



„Po prvej návšteve v roku 1990 z úst slovenských pútnikov pri viacerých audienciách v Ríme znelo ‚Svätý Otče, do Levoče‘. V súvislosti s touto túžbou ľudu bola pripravená zo strany Konferencie biskupov Slovenska a Svätej Stolice druhá návšteva, ktorej hlavným motívom bolo svätorečenie troch košických mučeníkov,“ spomína na návštevu Slovenska spred troch desaťročí bývalý pápežský ceremoniár Piero Marini, ktorý 18 rokov pracoval pre pápeža Jána Pavla II.



Lietadlo spoločnosti Alitalia pristálo s pápežom na palube na bratislavskom Letisku M. R. Štefánika 30. júna 1995 predpoludním. Vzápätí po vystúpení z lietadla vzdal pápež Ján Pavol II. úctu Slovenskej republike pobozkaním slovenskej zeme nachádzajúcej sa v hlinenej miske. Zem pochádzala zo všetkých miest, do ktorých hlava katolíckej cirkvi počas svojej misie zavítala.



Ján Pavol II. v príhovore v slovenskom jazyku vyjadril pocit veľkej radosti z toho, že na slovenskú zem vstúpil už po druhý raz, a poďakoval sa za srdečné prijatie. Z Bratislavy zavítal do Nitry, kde sa na neďalekom letisku v Janíkovciach stretol so slovenskou mládežou. Počas druhého dňa pápež celebroval svätú omšu na najvýznamnejšom slovenskom pútnickom mieste v Šaštíne. Na priestranstve neďaleko Baziliky Sedembolestnej Panny Márie vítalo Svätého Otca takmer pol milióna veriacich z celého Slovenska i zo zahraničia.



Tretiemu dňu pobytu pápeža na Slovenku dominovalo svätorečenie troch košických mučeníkov Marka Križina, Melichara Grodeckého a Štefana Pongráca. Popoludní odcestoval nástupca sv. Petra z Košíc do Prešova, kde sa stretol s gréckokatolíckymi veriacimi, ako aj s veriacimi z Ukrajiny, Poľska, Maďarska, zo Spojených štátov, z Kanady aj z ďalších krajín. Poslednú noc pobytu na Slovensku strávil v Spišskej Kapitule.



V záverečný deň svojej pastoračnej návštevy Slovenska zavítal pápež Ján Pavol II. na Mariánsku horu v Levoči, kde pred rekordným počtom 600.000 pútnikov celebroval slávnostnú svätú omšu. Po nej sa odobral na súkromný pobyt do Vysokých Tatier, ktoré označil za „hory svojej mladosti“. Rozlúčkový ceremoniál s pápežom sa uskutočnil podvečer 3. júla 1995 na popradskom letisku.



Ján Pavol II. absolvoval počas svojho viac ako 26 rokov trvajúceho pontifikátu 104 zahraničných ciest, tri z nich viedli na Slovensko. I preto pápeža nazývali aj „lietajúci pútnik“. Na historicky prvú návštevu prišiel 22. apríla 1990, keď v rámci druhého dňa svojho pobytu v Československu zavítal do Bratislavy. Druhýkrát prišiel na Slovensko v lete 1995 a počas tretej návštevy, ktorá sa uskutočnila od 11. do 14. septembra 2003, zavítal Svätý Otec do Trnavy, Banskej Bystrice, Rožňavy a Bratislavy.



