Pápež Lev XIV. povzbudzuje úsilia slovenského Inštitútu NAPS
Pontifik poďakoval zakladateľovi Inštitútu NAPS Petrovi Solejovi za blahoželanie k jeho nedávnym 70. narodeninám.
Autor OTS
Bratislava 19. novembra (OTS) - Pontifik poďakoval zakladateľovi Inštitútu NAPS Petrovi Solejovi za blahoželanie k jeho nedávnym 70. narodeninám.
Riaditeľ Inštitútu NAPS Peter Solej s manželkou Lenkou počas audiencie udelenej pápežom Levom XIV. v júni 2025 vo Vatikáne. Autor fotografií: ARCHÍV NAPS
„Vážený pán Solej, v mene Jeho Svätosti pápeža Leva XIV. by som chcel oceniť Vaše milé želania pri príležitosti jeho sedemdesiatky. Jeho Svätosť Vám ďakuje za tento prejav blízkosti a zároveň povzbudzuje Vaše úsilia, najmä v tomto jubilejnom roku, o podporu dialógu, mieru a bratskej lásky. S týmito pocitmi Svätý Otec vzýva na Vás materskú ochranu Preblahoslavenej Panny Márie a srdečne udeľuje svoje požehnanie, ktoré s radosťou rozširuje na všetkých, ktorí sú spojení s Vašimi pozdravmi. Využívam túto príležitosť, aby som Vám vyjadril svoju najhlbšiu úctu,“ uvádza vo svojom liste arcibiskup Edgar Peňa Para, ktorého pozícia pri riadení Svätej Stolice zodpovedá úradu podpredsedu vlády krajiny.
List arcibiskupa Edgara Peňa Paru, v ktorom tlmočí poďakovanie a požehnanie pápeža Leva XIV. Petrovi Solejovi a ním založenému Inštitútu NAPS. Autor fotografií: ARCHÍV NAPS
Inštitút NAPS založil Peter Solej pred viac ako dvadsiatimi rokmi, vtedy ako najmladší autor odbornej knihy na Slovensku i vo svete. Nezisková organizácia realizuje svoju činnosť v oblasti ekumenizmu, vzdelávania i kultúry. Aktivity občianskeho združenia sa v minulosti uskutočnili vo viacerých slovenských mestách. V roku 2012 sa NAPS stal historicky prvým partnerom medzinárodného centra dialógu Al Liqa´a, ktorý v Bejrúte ustanovil a založil melchitský patriarcha za pomoci sultána Ománu. Všetky doterajšie podujatia inštitútu boli realizované bez vstupných poplatkov, resp. za dobrovoľný príspevok, výťažok z ktorého putoval na charitu. Čestným členom NAPS je aj slovenský exprezident Rudolf Schuster.
Prezident Rudolf Schuster a čestný člen Inštitútu NAPS s predstaviteľmi inštitútu Petrom a Lenkou Solejovými pri jednej z návštev Kancelárie NAPS. Autor fotografií: ARCHÍV NAPS
Najvýznamnejšou a pravidelnou aktivitou Inštitútu NAPS je Medzinárodný ekumenický koncert. Doteraz na ňom vystúpili umelci z jedenástich krajín a podporu mu prejavili viaceré svetové autority. Na piaty ročník podujatia poslal svoj telegram vtedajší pápež Benedikt XVI., v roku 2012 bol koncert konaný v období predsedníctva Cyperskej republiky v Rade EÚ a zúčastnil sa ho aj legát jordánskeho princa. Deviaty ročník bol zase oficiálnym podujatím košického Stretnutia biskupov východných katolíckych cirkví Európy. V minulosti sa podujatie konalo aj pod spoločnou záštitou prezidentov Maďarska a Slovenska. V roku 2017 bol koncert venovaný pamiatke prvého prezidenta SR Michala Kováča, ktorý bol aj čestným členom Inštitútu NAPS. Podujatia sa v októbri 2017 v novej budove SND zúčastnil aj najbližší spolupracovník pápeža Katolíckej cirkvi v oblasti ekumenizmu, kardinál Kurt Koch a svojho osobného legáta naň vymenoval i líder pravoslávnych veriacich na celom svete, Ekumenický patriarcha Bartolomej I. Konštantinopolský. 16. ročník koncertu bol podujatím v rámci vtedajšieho maďarského predsedníctva v Rade Európskej únie a záštitu mu udelili podpredsedovia vlád Maďarska a Slovenska, Zsolt Semjén a Tomáš Taraba.
17. NAPS Medzinárodný ekumenický koncert odohrali v Slovenskej filharmónii v Bratislave 25. októbra 2025 za účasti 140 umelcov a spevákov zo Slovenska, Jordánska i Arménska. Zúčastnili sa ho veľvyslanci a diplomati 18 krajín. Autor fotografií: ARCHÍV NAPS
Tohtoročný NAPS Medzinárodný ekumenický koncert odohrali 25. októbra 2025 v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie v Bratislave za účasti 140 umelcov zo Slovenska, Jordánska i Arménska. Osobné posolstvo koncertu zaslal aj Ekumenický patriarcha Bartolomej I. Konštantinopolský, duchovný líder 330 miliónov pravoslávnych kresťanov na celom svete, ktorý zablahoželal Inštitútu NAPS k vstupu do tretej dekády jeho aktivít.
