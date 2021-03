Pápež má v úmysle pricestovať na Slovensko, prijal pozvanie Čaputovej

Bratislava 8. marca (TASR) - Pápež František má v úmysle pricestovať na Slovensko. V pondelok to oznámil prezidentke SR Zuzane Čaputovej v reakcii na jej pozvanie z decembra minulého roka. TASR o tom informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.



"Veľmi sa teším, že Svätého Otca budeme môcť privítať na Slovensku, jeho návšteva bude určite symbolom nádeje, ktorú tak veľmi potrebujeme," uviedla Čaputová.



Prezidentka už po decembrovom stretnutí informovala, že pápež František pozvanie prijal, no uvidí, ako mu pricestovať dovolí situácia vo svete. Prezidentka doniesla pápežovi štyri veľké adventné sviece vyrobené v chránenej dielni ľuďmi zo znevýhodneného prostredia. Darovala mu taktiež obraz Panny Márie, ktorá je patrónkou Slovenska. Od slovenských vedcov priniesla do Vatikánu 10.000 PCR testov na nový koronavírus.